«Спартак» продолжает поиск форварда после срыва трансфера Луковича

«Спартак» не оставляет попыток подписать форварда этой зимой.

Об этом рассказал хорватский футбольный агент Милан Мартинович.

«Я знаю, что «Спартак» ищет нападающего. Москвичи сделали предложение по футболисту ИМТ Луковичу, но ничего не произошло», — сказал Мартинович.

«Спартаку» интересен форвард «Бенфики» Муса

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам