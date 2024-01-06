«Спартак» продолжает поиск форварда после срыва трансфера Луковича

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия возможные трансферы Милош Лукович ИМТ Футбол

«Спартак» не оставляет попыток подписать форварда этой зимой.

Об этом рассказал хорватский футбольный агент Милан Мартинович.

«Я знаю, что «Спартак» ищет нападающего. Москвичи сделали предложение по футболисту ИМТ Луковичу, но ничего не произошло», — сказал Мартинович.

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8 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Скорее бы уже нашли, пора уже наигрывать связи, другие уже вовсю закупаются.... Может просто втихаря Спартак с Амаралом дела ведут, а то что выплывает только дымовая завеса и то что не тонет....
Скорее нет, там профессионально разучились работать. До сих пор не знают во что и кем играть. При Каррере ушлые менеджеры быстрее и чётче работали.
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Скорее бы уже нашли, пора уже наигрывать связи, другие уже вовсю закупаются.... Может просто втихаря Спартак с Амаралом дела ведут, а то что выплывает только дымовая завеса и то что не тонет....
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Нуньеса в аренду возьмет Спартак)))
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Проще Николсона из аренды вернуть. На то, чтобы дырки затыкать и он сгодится.
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Найди подход к Соболеву, натаскивай Мелёшина (чего ожидать от человека, который не получает опыта?).
Игроки в нападении в Спартаке в изобилии, как и почти во всех линиях. Еще одно мощного центрфорварда можно, конечно, но тогда Соболева придётся сажать, а он сидеть долго не будет, я думаю
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Ответ Den_84
Скорее нет, там профессионально разучились работать. До сих пор не знают во что и кем играть. При Каррере ушлые менеджеры быстрее и чётче работали.
Амарал представлен своим послужным списком именно как профессионал в данном направлении, поживем увидим, ждать осталось недолго ...
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Ответ Вячеслав Припузов
Скорее бы уже нашли, пора уже наигрывать связи, другие уже вовсю закупаются.... Может просто втихаря Спартак с Амаралом дела ведут, а то что выплывает только дымовая завеса и то что не тонет....
Аморал если и будет работать по своим наработкам, то только летом. Он в клубе неделю. Наивно полагать, что к трансфера он имеет отношение
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