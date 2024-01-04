«Реал» пропустил 11 голов в 19 турах Ла Лиги и повторил клубный рекорд 62-летней давности. Тогда стали чемпионами

«Реал» повторил свой лучший результат в обороне за последние 62 года.

В первых 19 матчах нынешнего сезона Ла Лиги «сливочные» пропустили лишь 11 голов. «Реал» повторил свой лучший результат за всю историю выступлений в – в сезоне-1961/62 « » стал чемпионом, пропустив столько же голов на аналогичном отрезке.

Отметим, что в 7 из 9 последних случаев команда, пропустившая 11 и менее голов в первых 19 играх Ла Лиги, становилась чемпионом по итогам сезона.

После победы над «Мальоркой» (1:0) в 19-м туре «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 48 очками, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

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