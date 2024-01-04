«Реал» пропустил 11 голов в 19 турах Ла Лиги и повторил клубный рекорд 62-летней давности. Тогда стали чемпионами

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рекорды Футбол

«Реал» повторил свой лучший результат в обороне за последние 62 года.

 В первых 19 матчах нынешнего сезона Ла Лиги «сливочные» пропустили лишь 11 голов. «Реал» повторил свой лучший результат за всю историю выступлений в Ла Лиге – в сезоне-1961/62 «Реал» стал чемпионом, пропустив столько же голов на аналогичном отрезке.

Отметим, что в 7 из 9 последних случаев команда, пропустившая 11 и менее голов в первых 19 играх Ла Лиги, становилась чемпионом по итогам сезона.

После победы над «Мальоркой» (1:0) в 19-м туре «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 48 очками, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

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11 комментариев
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И это с таким количеством травм. Анчелотти шикарную работу проводит
+17
0
+17
Учитывая все проблемы с травмами основных игроков защиты и вратаря - результат вообще феноменальный..
+15
-1
+14
Ответ Стахович
Рюдигер - лучший защитник мира
А в первом сезоне в РМ он довольно часто смотрелся блекло, казался неповоротливым, но ближе к прошлой весне и в этом сезоне вышел на уровень одного из лучших ЦЗ мира, просто кайф за таким защитником наблюдать, очень напоминает Пепе
+9
0
+9
И в этом сезоне должны забирать кубок!🤍
+3
-1
+2
И это на фоне того, что у «Мадрида» - основные игроки - вратарь и 2 ЦЗ травмированы!
Папа Карло проводит гениальную работу!
+2
0
+2
Обычно команды с лучшей обороной становятся чемпионами 🏆, так что Мадрид не должен подвести.
+2
0
+2
Рюдигер - лучший защитник мира
+5
-4
+1
Пусть в аду полыхает у всяких там рычажников
+2
-1
+1
Ответ VuNePonimaete
А в первом сезоне в РМ он довольно часто смотрелся блекло, казался неповоротливым, но ближе к прошлой весне и в этом сезоне вышел на уровень одного из лучших ЦЗ мира, просто кайф за таким защитником наблюдать, очень напоминает Пепе
Да,топарь.Цепкий,скоростной,с радиоуправляемыми передачами
+1
0
+1
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