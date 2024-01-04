Хави считает, что состав «Барсы» достаточно хорош для чемпионства: «Мы же сделали это в прошлом сезоне. Но беспокоит оборона, слишком много пропускаем»

Хави считает, что у «Барселоны» достаточно сильный состав для победы в Ла Лиге.

«Однозначно да, мы ведь сделали это в прошлом сезоне. Я убежден, что мы способны побороться за свои цели в оставшиеся месяцы этого сезона.

Меня беспокоит оборона. Даже забивая 2-3 гола, мы порой не могли победить из-за ошибок в защите. Мы пропускаем слишком много», – сказал главный тренер «Барселоны».

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