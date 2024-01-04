Хави считает, что состав «Барсы» достаточно хорош для чемпионства: «Мы же сделали это в прошлом сезоне. Но беспокоит оборона, слишком много пропускаем»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что у «Барселоны» достаточно сильный состав для победы в Ла Лиге.

«Однозначно да, мы ведь сделали это в прошлом сезоне. Я убежден, что мы способны побороться за свои цели в оставшиеся месяцы этого сезона.

Меня беспокоит оборона. Даже забивая 2-3 гола, мы порой не могли победить из-за ошибок в защите. Мы пропускаем слишком много», – сказал главный тренер «Барселоны».

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10 комментариев
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Состав хорош, осталось найти толкового тренера.
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А в предыдущей новости ныл, что играет «кем есть» 😂
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Оборону разве не тренер должен ставить? Или там исполнители собраны из Сегунды?
Хави привык, что в прошлом сезоне в любой непонятной ситуации тер Стеген ему задницу спасал, но Марк тоже не чародей.
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Получается, что тренер не достаточно хорош?
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Когда играешь без опорника, неудивительно… 🤦🏼‍♂️
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в обороне в прошлом сезоне не было ротации, играли одни и те же менялись лишь фланги а центровые менялись лишь из за травмы. в этом сезоне ротация у ЦЗщников бешеная, из за чего ни один из них кроме Араухо так и не набрали форму. логичнее было бы сделать ставку на одну пару(как по мне идеально сочетаются Араухо-Кунде, пусть и Мартинес левша).
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Оборона слишком много пропускает, атака слишком мало забивает. Эволюция,,в защите поуже, в атаке пошире,,
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В прошлом сезоне превзошли ожидания. Вся атака явно не уровня Барселоны (Конкретно Лёва в нынешней форме)
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И кому это он говорит?
И почему он решил, что является тренером, если говорит о вещах, которые являются только его недоработкой?
И кто виноват в этих недоработках?
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Состав хорош, но приводить к чемпионству его будет уже другой тренер...
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