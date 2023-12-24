Вегорст об игре в «МЮ» тен Хага: «Мы редко доминировали, создавая моменты. Манера игры отличалась от привычной мне – в Германии и Турции всегда играли за меня»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Хоффенхайм Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Ваут Вегорст вспомнил, как играл в «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Были очень успешные месяцы, в которые мы почти не проигрывали. Я был очень важен для команды, являясь одновременно и центром игры, и трудолюбивым связующим звеном между полузащитой и атакой.

Только голы не приходили. Это грызло меня и стало причиной того, что я потерял место в старте.

АПЛ – безусловно, самая жесткая лига в мире, с лучшими защитниками. Но мы редко доминировали, создавая моменты. Да и манера игры отличалась от той, к которой я привык.

В Германии и Турции команды всегда играли за меня. В «МЮ» я должен был в основном следить за тем, чтобы другие могли добиться успеха. Думаю, мне это очень хорошо удавалось. Но как ни посмотри, я бы хотел забивать гораздо чаще», – сказал форвард «Хоффенхайм».

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9 комментариев
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Ответ Олег910
Думаю Хейлунд подпишется под каждым словом. В гениальной системе Тен Хага даже Кейн или Холанд не будут забивать.
а есть ли она, схема то?.. сквозь боль и слезы посмотрел много матчей МЮ в этом сезоне, так я ничего и не понял, во что играет команда
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Вегорст хочет, чтобы за него играли, Тен Хаг - чтобы тренировали.
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Думаю Хейлунд подпишется под каждым словом. В гениальной системе Тен Хага даже Кейн или Холанд не будут забивать.
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Даже Вегхорст попустил своего голландского брата
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Может опечатка или перевод корявый какой то, хотел сказать "играли НА меня"? или это реальный перевод такой..
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Ответ Олег910
Думаю Хейлунд подпишется под каждым словом. В гениальной системе Тен Хага даже Кейн или Холанд не будут забивать.
Эти парни будут забивать везде. Топ уровень. Наверное просто забивать меньше чем они привыкли делать. Ну а самое главное что такие ребята не доступны для Юнайтед нынешнего. А я говорил до всех этих трансферов: бейтесь за Белингема и Осимхена. Тогда что-то вылепите. Выбор почему-то пал на Хейлунда, Санчо и Антони. Крайне странные решения
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Ответ grek087
Эти парни будут забивать везде. Топ уровень. Наверное просто забивать меньше чем они привыкли делать. Ну а самое главное что такие ребята не доступны для Юнайтед нынешнего. А я говорил до всех этих трансферов: бейтесь за Белингема и Осимхена. Тогда что-то вылепите. Выбор почему-то пал на Хейлунда, Санчо и Антони. Крайне странные решения
Осимхен очень дорогой, а Беллингему нечего было предложить, кроме денег.
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