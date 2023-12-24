Вегорст об игре в «МЮ» тен Хага: «Мы редко доминировали, создавая моменты. Манера игры отличалась от привычной мне – в Германии и Турции всегда играли за меня»

Ваут Вегорст вспомнил, как играл в «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Были очень успешные месяцы, в которые мы почти не проигрывали. Я был очень важен для команды, являясь одновременно и центром игры, и трудолюбивым связующим звеном между полузащитой и атакой.

Только голы не приходили. Это грызло меня и стало причиной того, что я потерял место в старте.

– безусловно, самая жесткая лига в мире, с лучшими защитниками. Но мы редко доминировали, создавая моменты. Да и манера игры отличалась от той, к которой я привык.

В Германии и Турции команды всегда играли за меня. В « » я должен был в основном следить за тем, чтобы другие могли добиться успеха. Думаю, мне это очень хорошо удавалось. Но как ни посмотри, я бы хотел забивать гораздо чаще», – сказал форвард « ».

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