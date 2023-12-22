Европейские команды выиграли клубный ЧМ 11 раз подряд, всего – 16

Клубный чемпионат мира в 11-й раз подряд выиграла европейская команда.

« » сегодня разгромил « » (4:0) в финале турнира, который прошел в Саудовской Аравии.

В 2012 году в решающем матче клубного ЧМ «Челси» потерпел поражение от «Коринтианс» (0:1). С тех пор выигрывали лишь команды из Европы: «Реал» – 5 раз, «Бавария» – 2 раза, «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Ман Сити» – по разу.

Суммарно у представителей 16 побед за время существования турнира, у клубов из КОНМЕБОЛ – 4. Команды из остальных регионов на клубном ЧМ не побеждали.

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