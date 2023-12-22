Европейские команды выиграли клубный ЧМ 11 раз подряд, всего – 16

Теги Флуминенсе Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА чемпионат мира среди клубов Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Клубный чемпионат мира в 11-й раз подряд выиграла европейская команда.

«Манчестер Сити» сегодня разгромил «Флуминенсе» (4:0) в финале турнира, который прошел в Саудовской Аравии.

В 2012 году в решающем матче клубного ЧМ «Челси» потерпел поражение от «Коринтианс» (0:1). С тех пор выигрывали лишь команды из Европы: «Реал» – 5 раз, «Бавария» – 2 раза, «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Ман Сити» – по разу.

Суммарно у представителей УЕФА 16 побед за время существования турнира, у клубов из КОНМЕБОЛ – 4. Команды из остальных регионов на клубном ЧМ не побеждали.

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5 комментариев
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Было время южноамериканцы лидировали в розыгрыше Межконтинентального кубка, как он раньше назывался, но потом все их лучшие игроки начали переезжать в Европу. Сегодняшняя игра была похожа на выставочный матч со стороны Сити, бразильцы ничего не могли и в концовке начали грубить
+6
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Понятное дело. В Европе команды сильней
+1
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+1
Чтобы турнир был интереснее нужно брать по одной команде из каждого государства и проводить по схеме каждый с каждым, желательно по 2 игры дома и в гостях
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