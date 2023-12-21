Николсон об убийстве отца: «Я думал только о мести, хотел убивать. Моя семья не позволила мне застрять в этой ловушке. Я выбрал правильный путь, стал футболистом»

Шамар Николсон рассказал, что футбол спас его от криминального мира.

– Футбол – это моя жизнь. Я начал играть в школе, когда мне было 7 лет. Я играл на позиции полузащитника, Сеск Фабрегас был моим кумиром, потому что я болел за «Арсенал», как моя тетя. Именно благодаря футболу я смог избежать насилия и банд, это был единственный вариант для меня.

– Твой отец был застрелен в кулуарах матча в 2015 году. Насколько его смерть изменила твою жизнь?

– Я переживал худший момент в жизни и перестал играть в футбол. Мой отец был моим кумиром, я восхищался им. Трудно думать позитивно, когда теряешь того, кого любишь, у него не было возможности увидеть, как я играю на высоком уровне...

Когда его убили, я мог думать только о мести. Во мне нарастала тяга к насилию, я общался не с теми людьми. Я думал о том, чтобы совершать плохие поступки, убивать людей. Но моя семья была со мной, она не позволила мне застрять в этой ловушке.

Мои родные поговорили со мной, сказали: «Оттуда есть два выхода. Либо ты умрешь, либо попадешь в тюрьму. Ты не можешь так жить». Я видел, что мои близкие грустят из-за меня, я доставлял своей матери много стресса. Я сказал себе: «Нет, это не для меня, я не могу так продолжать». Я прошел через этот период благодаря их любви.

– Кто бы ни был ответственен за смерть твоего отца, ты знал его имя, и это, должно быть, еще больше усложнило ситуацию.

– Я мог бы достать пистолет, это проще, чем вы думаете. Люди строили предположения, они говорили обо мне: «Конечно, он отомстит и станет плохим человеком». Но я выбрал правильный путь, следуя за своей мечтой стать футболистом.

Когда я был маленьким, я доставлял много хлопот своей матери. Еще до смерти моего отца я был нарушителем спокойствия. Я лез в драки, попадал в неприятности с другими молодыми людьми, и люди жаловались на меня моей матери. Я изменился, и я горжусь этим, потому что многие дети, возможно, смогут отождествить себя с моим путем.

– Закалили ли тебя эти испытания?

Да, это придало мне сил. После этого я полностью сосредоточился на футболе. Ничто не отвлекало. Я решил пойти на все необходимые жертвы, чтобы стать профессиональным футболистом за границей, – сказал нападающий « », играющий за « » на правах аренды.

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