«Фулхэм» впервые вышел в полуфинал Кубка лиги. Клуб идет 11-м в АПЛ

Теги Фулхэм Кубок английской лиги Марку Силва Футбол

«Фулхэм» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

В 1/4 финала «дачники» одолели «Эвертон» (1:1, 7:6 по пенальти).

После 17 туров лондонцы под руководством главного тренера Марку Силвы занимают в таблице АПЛ 11-е место.

Высшие достижения в истории «Фулхэма» – выход в финал Кубка Англии в 1975 году и в финал Лиги Европы в 2010-м.

Также в 2002 году «дачники» стали одним из трех победителей Кубка Интертото, получив путевку в Кубок УЕФА.

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