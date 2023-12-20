«Фулхэм» впервые вышел в полуфинал Кубка лиги. Клуб идет 11-м в АПЛ

«Фулхэм» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

В 1/4 финала «дачники» одолели «Эвертон» (1:1, 7:6 по пенальти).

После 17 туров лондонцы под руководством главного тренера занимают в таблице АПЛ 11-е место.

Высшие достижения в истории « » – выход в финал Кубка Англии в 1975 году и в финал Лиги Европы в 2010-м.

Также в 2002 году «дачники» стали одним из трех победителей Кубка Интертото, получив путевку в Кубок УЕФА.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре