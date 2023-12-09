Анчелотти про 1:1: «Хороший результат. «Реал» пропустил, когда контролировал игру, но «Бетис» не заслуживал поражения»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти удовлетворен ничьей с «Бетисом» (1:1) в Ла Лиге.

«Мы пропустили гол, когда контролировали игру. Но «Бетис», учитывая все приложенные им усилия, не заслуживал поражения.

Лунин хорошо сыграл, и я верю в него, но посмотрим, кто выйдет в следующем матче.

Результат хороший, мы удовлетворены игрой, она была хорошей. На этом поле тяжело играть, и соперник действовал здорово. Мы показали целостную игру», – сказал главный тренер «Реала».

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26 комментариев
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Адекватно, все по делу сказал
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Руибаль никогда не забивал такие голы и никогда не забьет. Лучший момент в карьере парня
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Сложно понять, что именно делает Себальос, что от него ожидают , когда выпускают на поле....падает при малейшей контакте и со всеми спорит
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Ответ Kopola
Комментарий скрыт
В первом тайме судья не дал чистый пенальти на Родриго
+12
-9
+3
Ответ Sergey Troshin
Сложно понять, что именно делает Себальос, что от него ожидают , когда выпускают на поле....падает при малейшей контакте и со всеми спорит
Да вообще никакой игрок. Пользы ноль, бегает медленнее игроков которые уже час отпахали. Еще в топ-10 по зарплатам в реале.
+3
0
+3
Закономерный результат, в концовке и «Бетис», и «Мадрид» могли вырывать 3 очка, но не получилось
Тяжёлый матч, как мы и ожидали. Ждём следующий тур!
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Ответ Xabi Alonso78
В первом тайме судья не дал чистый пенальти на Родриго
Заметил одну закономерность, матчи где Реал в роли отыгрывающего, проходят дольше на пару минут
+5
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Ответ ArnoNeputevy
Не могу понять, как разрешают выходить на поле игроку по фамилии РУБИАЛЬ. Это же почти Рубиалес.
Его фамилия Руибаль
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Ответ GuruFutbola
Барса 5 накидала Бетису, а реал бус в страхе сидел в штрафной весь 2 тайм В этом и отличие доминатора от судейского отскочного буса ☝🏻
сколько там Реал в последнией игре барсе накидал ?
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