Анчелотти про 1:1: «Хороший результат. «Реал» пропустил, когда контролировал игру, но «Бетис» не заслуживал поражения»

Карло Анчелотти удовлетворен ничьей с «Бетисом» (1:1) в Ла Лиге.

«Мы пропустили гол, когда контролировали игру. Но « », учитывая все приложенные им усилия, не заслуживал поражения.

хорошо сыграл, и я верю в него, но посмотрим, кто выйдет в следующем матче.

Результат хороший, мы удовлетворены игрой, она была хорошей. На этом поле тяжело играть, и соперник действовал здорово. Мы показали целостную игру», – сказал главный тренер « ».

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