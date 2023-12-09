Анчелотти про 1:1: «Хороший результат. «Реал» пропустил, когда контролировал игру, но «Бетис» не заслуживал поражения»
Карло Анчелотти удовлетворен ничьей с «Бетисом» (1:1) в Ла Лиге.
«Мы пропустили гол, когда контролировали игру. Но «Бетис», учитывая все приложенные им усилия, не заслуживал поражения.
Лунин хорошо сыграл, и я верю в него, но посмотрим, кто выйдет в следующем матче.
Результат хороший, мы удовлетворены игрой, она была хорошей. На этом поле тяжело играть, и соперник действовал здорово. Мы показали целостную игру», – сказал главный тренер «Реала».
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Тяжёлый матч, как мы и ожидали. Ждём следующий тур!