Ливай Колуилл: «ВАР имеет что-то против меня. Мактоминей дернул меня – и его гол «Челси» не отменили. Если бы я его так дернул – назначили бы пенальти»
Ливай Колуилл недоволен судейством в матче «Челси» с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
На 69-й минуте игры 15-го тура АПЛ защитник упал в борьбе с хавбеком Скоттом Мактоминеем, и шотландец отправил мяч в сетку.
«ВАР имеет что-то против меня. Не знаю, что я им сделал.
В матче против «Брайтона» они пытались назначить пенальти, а когда меня дернул [за руку] Мактоминей – гол не отменили. Если бы я его так дернул, пенальти назначили бы. Что есть, то есть.
Это был разочаровывающий вечер. У нас были моменты, и если бы мы их использовали, то игра сложилась бы по-другому», – сказал защитник.
Матч обслуживала бригада под руководством Криса Каваны.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!