Ливай Колуилл: «ВАР имеет что-то против меня. Мактоминей дернул меня – и его гол «Челси» не отменили. Если бы я его так дернул – назначили бы пенальти»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия судьи Крис Кавана видеоповторы Скотт Мактоминей Ливай Колуилл Футбол

Ливай Колуилл недоволен судейством в матче «Челси» с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

На 69-й минуте игры 15-го тура АПЛ защитник упал в борьбе с хавбеком Скоттом Мактоминеем, и шотландец отправил мяч в сетку.

«ВАР имеет что-то против меня. Не знаю, что я им сделал.

В матче против «Брайтона» они пытались назначить пенальти, а когда меня дернул [за руку] Мактоминей – гол не отменили. Если бы я его так дернул, пенальти назначили бы. Что есть, то есть.

Это был разочаровывающий вечер. У нас были моменты, и если бы мы их использовали, то игра сложилась бы по-другому», – сказал защитник.

Матч обслуживала бригада под руководством Криса Каваны.

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6 комментариев
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Да и без этого столько шансов дали, что залетело бы где-то еще. Проиграли по делу, надо работать усерднее, в обороне с начала сезона бардак.
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В Англии есть одно правило-главный судья не знает правил футбола
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Худший наверно игрок вчерашнего матча и вообще непонятно что он в основе челси потерял
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Ну даже если бы этот гол отменили ( хотя могли бы посмотреть как обычно смотрят каждый момент в штрафной Челси), то все равно бы вы пропустили из-за регулярных привозов. Ту вопрос скорее почему Колвилл опять слева, а не Кукурелья, а Дисаси справа. Странный эксперимент Поча
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