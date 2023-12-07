Ливай Колуилл: «ВАР имеет что-то против меня. Мактоминей дернул меня – и его гол «Челси» не отменили. Если бы я его так дернул – назначили бы пенальти»

Ливай Колуилл недоволен судейством в матче «Челси» с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

На 69-й минуте игры 15-го тура защитник упал в борьбе с хавбеком , и шотландец отправил мяч в сетку.

«ВАР имеет что-то против меня. Не знаю, что я им сделал.

В матче против «Брайтона» они пытались назначить пенальти, а когда меня дернул [за руку] Мактоминей – гол не отменили. Если бы я его так дернул, пенальти назначили бы. Что есть, то есть.

Это был разочаровывающий вечер. У нас были моменты, и если бы мы их использовали, то игра сложилась бы по-другому», – сказал защитник.

Матч обслуживала бригада под руководством Криса Каваны.

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