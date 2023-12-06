Тен Хаг не ждет зимних трансферов в «МЮ»: «Топ-игроки не покинут свои клубы зимой. Нужно развивать нынешнюю команду, новички придут летом»

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» не будет подписывать игроков этой зимой.

«Не думаю [что это случится] – и в таком случае « » должен исходить из того, что команду нужно улучшать, когда есть такая возможность. От каждого игрока, который ежедневно приезжает в Кэррингтон, мы ожидаем, что он будет выкладываться по максимуму, делать все, что в его силах.

Клуб должен искать усиления, поэтому, если можно найти что-то для улучшения, осуществимое с точки зрения финансов и правил фэйр-плей, думаю, клуб согласится с этим. Но в реальности, с точки зрения рынка, лучших игроков, как правило, не подписывают зимой. Топ-игроки не покинут свои клубы зимой. [Уходят] игроки, которые разочарованы, травмированы, просто не подходят своей команде или что-то в этом роде.

Мы должны развивать и вести к прогрессу нынешнюю команду. Мы ждем следующего лета, когда придут новые игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью United We Stand.

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