Тен Хаг не ждет зимних трансферов в «МЮ»: «Топ-игроки не покинут свои клубы зимой. Нужно развивать нынешнюю команду, новички придут летом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» не будет подписывать игроков этой зимой.

«Не думаю [что это случится] – и в таком случае «Манчестер Юнайтед» должен исходить из того, что команду нужно улучшать, когда есть такая возможность. От каждого игрока, который ежедневно приезжает в Кэррингтон, мы ожидаем, что он будет выкладываться по максимуму, делать все, что в его силах.

Клуб должен искать усиления, поэтому, если можно найти что-то для улучшения, осуществимое с точки зрения финансов и правил фэйр-плей, думаю, клуб согласится с этим. Но в реальности, с точки зрения рынка, лучших игроков, как правило, не подписывают зимой. Топ-игроки не покинут свои клубы зимой. [Уходят] игроки, которые разочарованы, травмированы, просто не подходят своей команде или что-то в этом роде.

Мы должны развивать и вести к прогрессу нынешнюю команду. Мы ждем следующего лета, когда придут новые игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью United We Stand.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Топ-игроки не покинут свои клубы, но у меня всегда есть игроки Аякса, которые готовы ворваться в МЮ в любой момент"
Тен Хаг.
+11
-5
+6
Топ-игроки и не поедут в нынешний МЮ🤦🏼
Просто с своем волшебном голландском мире живет😶
+7
-4
+3
Что бы развить нынешнюю команду нужно выкинуть Трэшфорда и Марсьяля из клуба, а вместо них переводить игроков из молодежки. Лучше может и станет, но хуже не будет
+3
-3
0
«Нужно развивать нынешнюю команду…»
Реально???
0
0
0
«Мы ждем не дождёмся следующего лета, когда придут новые игроки», – сказал Тен Хаг.
+1
-1
0
Это хорошо что покупок не будет
0
0
0
развивай. вот, в молодежке есть нападающие, забившие 18 голов, а не 4, как основа. как минимум, вместо Рэшфорда и Марсиаля, парочку легко можно наковырять. хуже, чем те двое, точно не будет.
+1
-1
0
Когда тебя оторвали от трансферной кормушки и ты резко перестал ожидать трансферов
+1
-1
0
Уже собраны лучшие на всех позициях!!! (нет)
0
0
0
До лета его поджопником выпнут из клуба. 😂😂😂
0
0
0
Ответ леннорыч-абрамович
"Топ-игроки не покинут свои клубы, но у меня всегда есть игроки Аякса, которые готовы ворваться в МЮ в любой момент" Тен Хаг.
Чем плохи игроки Аякса ?
0
0
0
Ответ Lavinka
Чем плохи игроки Аякса ?
Явно не соответствуют амбициям клуба.
0
0
0
Ответ Leon Petov
Значит Люк Де Йонг, Блинд, Тадич приедут летом
Блинд с Жироной борется за чемпионство. Зачем ему щас МЮ?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий