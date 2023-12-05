Майка Ричардс: «В «Ман Сити» что-то не так. Легко допускают контратаки, много индивидуальных ошибок. Соперники не боятся атаковать, есть пробелы в полузащите и защите»
Майка Ричардс заявил, что игроки «Манчестер Сити» допускают индивидуальные ошибки.
Бывший игроки «Манчестер Сити» оценил игру команды в матче против «Тоттенхэма» (3:3).
«В «Манчестер Сити» что-то не так. Они слишком легко допускают контратаки, позволяют себе слишком много индивидуальных ошибок.
В концовках матчей все определяет концентрация. Нужно играть внимательно в ключевые моменты матча, но «Ман Сити» этого не сделал.
Но отдаю должное «Тоттенхэму». Они сыграли фантастически. Они нашли способ достичь результата.
У «Манчестер Сити» есть пробелы в полузащите и защите. Организации в игре недостаточно. Команда проходит период спада.
Они полагаются на группу атакующих футболистов. Обычно, если счет 1:1, нападение «Сити» идет вперед и забивает один-два мяча. В этот раз этого не произошло.
Они позволили сопернику вернуться в игре. Нужно лучше играть в обороне.
Рубен Диаш должен быть одним из лучших в лиге, а Натан Аке должен был сделать больше в эпизоде с голом Кулусевски. Это индивидуальные ошибки.
«Манчестер Сити» уязвим в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них», – сказал бывший футболист «горожан» Майка Ричардс.
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Ничего особенного в нем нет, как по мне, обычный игрок. Вон Грилиш вышел с ТТХ - и сразу видно, что это кардинально другой уровень понимания игры и личного мастерства.
Ребята банально перегорели, когда за один сезон выиграли почти все. Организм просто дает слабину, психология дает слабину. Даже при таком раскладе имеют все шансы на чемпионство и ЛЧ. Да и Пеп, похоже, как и руководство, на это спокойно смотрят. Не потому, что не волнуются, просто ребята заслужили небольшое спокойствие.