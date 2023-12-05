Майка Ричардс: «В «Ман Сити» что-то не так. Легко допускают контратаки, много индивидуальных ошибок. Соперники не боятся атаковать, есть пробелы в полузащите и защите»

Майка Ричардс заявил, что игроки «Манчестер Сити» допускают индивидуальные ошибки.

Бывший игроки «Манчестер Сити» оценил игру команды в матче против « » (3:3).

«В «Манчестер Сити» что-то не так. Они слишком легко допускают контратаки, позволяют себе слишком много индивидуальных ошибок.

В концовках матчей все определяет концентрация. Нужно играть внимательно в ключевые моменты матча, но « » этого не сделал.

Но отдаю должное «Тоттенхэму». Они сыграли фантастически. Они нашли способ достичь результата.

У «Манчестер Сити» есть пробелы в полузащите и защите. Организации в игре недостаточно. Команда проходит период спада.

Они полагаются на группу атакующих футболистов. Обычно, если счет 1:1, нападение «Сити» идет вперед и забивает один-два мяча. В этот раз этого не произошло.

Они позволили сопернику вернуться в игре. Нужно лучше играть в обороне.

должен быть одним из лучших в лиге, а должен был сделать больше в эпизоде с голом Кулусевски. Это индивидуальные ошибки.

«Манчестер Сити» уязвим в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них», – сказал бывший футболист «горожан» .

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