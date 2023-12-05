Майка Ричардс: «В «Ман Сити» что-то не так. Легко допускают контратаки, много индивидуальных ошибок. Соперники не боятся атаковать, есть пробелы в полузащите и защите»

Теги Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Тоттенхэм Натан Аке Рубен Диаш Футбол

Майка Ричардс заявил, что игроки «Манчестер Сити» допускают индивидуальные ошибки.

Бывший игроки «Манчестер Сити» оценил игру команды в матче против «Тоттенхэма» (3:3).

«В «Манчестер Сити» что-то не так. Они слишком легко допускают контратаки, позволяют себе слишком много индивидуальных ошибок.

В концовках матчей все определяет концентрация. Нужно играть внимательно в ключевые моменты матча, но «Ман Сити» этого не сделал.

Но отдаю должное «Тоттенхэму». Они сыграли фантастически. Они нашли способ достичь результата.

У «Манчестер Сити» есть пробелы в полузащите и защите. Организации в игре недостаточно. Команда проходит период спада.

Они полагаются на группу атакующих футболистов. Обычно, если счет 1:1, нападение «Сити» идет вперед и забивает один-два мяча. В этот раз этого не произошло.

Они позволили сопернику вернуться в игре. Нужно лучше играть в обороне.

Рубен Диаш должен быть одним из лучших в лиге, а Натан Аке должен был сделать больше в эпизоде с голом Кулусевски. Это индивидуальные ошибки.

«Манчестер Сити» уязвим в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них», – сказал бывший футболист «горожан» Майка Ричардс.

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22 комментария
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В прошлом сезоне так было даже хуже в второй половине всех катком прошли так что ничего страшного невижу.Все идёт по плану тем более скоро вернётся КДБ.
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В фифе 2008 он в топового защитника вырастал.
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Сити играет в режиме экономии и каникул после требла. При этом остальные команды из кожи вон лезут, чтобы не отставать от них или хоть на пару туров захватить лидерство))
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Доку себя оправдывает временно. Никто сначала не знал, что он такое. А сейчас уже все вкурили, что он делает всего 2 вещи - убирает под левую, или пасует назад если нет продвижения. И хорошо бежит. Все.
Ничего особенного в нем нет, как по мне, обычный игрок. Вон Грилиш вышел с ТТХ - и сразу видно, что это кардинально другой уровень понимания игры и личного мастерства.
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После прошлого насыщенного сезона не удивляет подобное.
Ребята банально перегорели, когда за один сезон выиграли почти все. Организм просто дает слабину, психология дает слабину. Даже при таком раскладе имеют все шансы на чемпионство и ЛЧ. Да и Пеп, похоже, как и руководство, на это спокойно смотрят. Не потому, что не волнуются, просто ребята заслужили небольшое спокойствие.
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Ответ ta-tosha
Доку себя оправдывает временно. Никто сначала не знал, что он такое. А сейчас уже все вкурили, что он делает всего 2 вещи - убирает под левую, или пасует назад если нет продвижения. И хорошо бежит. Все. Ничего особенного в нем нет, как по мне, обычный игрок. Вон Грилиш вышел с ТТХ - и сразу видно, что это кардинально другой уровень понимания игры и личного мастерства.
Ну у Пепы все бегунки выходят на новый уровень и становятся топами (временными). Потому что он максимально раскрывает их потенциал и четко отводит всем определенные роли, что в его системе дает максимальный результат. Тот же Марез обладает чуть ли не лучшим первым касанием и вообще техникой в мире (имхо), но без Пепа это просто очередной дриблер, убирающий под левую, который иногда ловит кураж.
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Ответ Марио 9
Всего лишь второй Родри, а так ничего особенного
У них много различий в плане стиля игры
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Ответ LeroySaneMCITY
Райс не такой уж и бист, хватит переоценивать
Всего лишь второй Родри, а так ничего особенного
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Ответ Марио 9
Как Райс думаю должны начинать
Райс не такой уж и бист, хватит переоценивать
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Ответ LeroySaneMCITY
Нуньес 3-4 матча сыграл, а ты его уже списал, отстаньте от него, дайте привыкнуть к футболу Пепа, или ты думаешь все футболисты как Беллингем должны начинать?
Как Райс думаю должны начинать
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Ответ Марио 9
А все потому что Пеп возомнил себя гением и вместо Райса накупил ненужного хлама типа Нуньеса за 62 млн и Ковачича за 30 млн
Нуньес 3-4 матча сыграл, а ты его уже списал, отстаньте от него, дайте привыкнуть к футболу Пепа, или ты думаешь все футболисты как Беллингем должны начинать?
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Ответ ОттоДракула
В фифе 2008 он в топового защитника вырастал.
В старой фифе практически любой вырастал, если играет у тебя всегда
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еще миллиард нужно инвестировать
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3 ничьи подряд уже говорят о больших проблемах у Сити
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Ну команды Пепа, и в часности Сити никогда первую половину сезона не проводят на всю катушку. Они обычно к новому году набирают ход, и за зиму уходят в отрыв. Посмотрим как будет в этот раз. Если в ближайшие пару месяцев игра не станет стабильной, можно говорить о проблемах. А пока это их обычный темп. Бывало к декабрю даже сильнее отставали.
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Все обречены. Эмери вышел на тропу войны
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В этом сезоне у Пепа будут большие проблемы с чемпионством, бестолково потратили аж 240 млн, только Доку за 60 млн пока себя оправдывает, а опорника сменщика Родри вообще не купили, купили травмата Нуньеса и коновала Ковачича
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Да это вообще не страшно для Сити
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Все в Манчестер Сити так, немного поднаелись футболом, но скоро почувствуют вкус крови, вернется де Брюйне и с января начнут снова разрывать
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