Экс-игрок сборной ЮАР Хомане погиб в ДТП вместе с матерью и дядей по пути на похороны

Теги происшествия Орландо Пайрэтс сборная ЮАР по футболу высшая лига ЮАР Футбол

Экс-игрок сборной ЮАР Папи Хомане погиб в ДТП вместе с семьей.

О смерти 48-летнего экс-футболиста сообщил южноафриканский клуб «Орландо Пайрэтс», за который Хомане выступал в течение 9 лет.

Трагедия произошла в минувшую субботу, когда Хомане вместе с матерью и дядей ехали на похороны в южноафриканский Ньюкасл. В результате аварии погибли все трое.

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6 комментариев
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Эх. Причудливы дела твои Господи...
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Не тема для шуток конечно, но очень напоминает куплет из песни Высоцкого "Весёлая покойницкая".
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