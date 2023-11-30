Экс-игрок сборной ЮАР Хомане погиб в ДТП вместе с матерью и дядей по пути на похороны

Экс-игрок сборной ЮАР Папи Хомане погиб в ДТП вместе с семьей.

О смерти 48-летнего экс-футболиста сообщил южноафриканский клуб «Орландо Пайрэтс», за который Хомане выступал в течение 9 лет.

Трагедия произошла в минувшую субботу, когда Хомане вместе с матерью и дядей ехали на похороны в южноафриканский Ньюкасл. В результате аварии погибли все трое.

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