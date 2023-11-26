Фердинанд о Салиба и Габриэле: «Из-за них ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» в борьбе за титул. Их треугольник с Райсом поможет добиться успеха»
Рио Фердинанд считает, что «Арсенал» превосходит «Ливерпуль».
«У них лучшие оборонительные показатели в лиге на данный момент, и Деклан Райс идеален на позиции в центре перед защитниками. Этот маленький треугольник будет ключевым для них в дальнейшем и поможет им добиться успеха.
В современном футболе превосходить другие команды помогает скорость, особенно если речь о защите. Она позволяет высоко поднимать линию обороны.
Атака «Брентфорда» создавала соперникам большие проблемы последние два года. Тоуни, Висса, Мбемо – это кошмар для защитников, потому что они быстрые и делают агрессивные забегания. В матче с «Арсеналом» если кто-то из них обходил Салиба – Вильяма тут же подстраховывал Габриэл. Потом Габриэл уступал инициативу Салиба, и так они вдвоем и разбирались со всем.
Чтобы побеждать, нужно обладать парой центральных защитников, которой можно доверять. Именно из-за них я ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. И именно поэтому «Арсенал» способен побороться с «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Еще бы наладить атаку, поувереннее.
А вот Райс пока оправдывает каждый вложенный цент. Невероятный пахарь.
Но атака -- это мрак. Безыдейные деревяшки Жесус и Эдуард, уставший Сака, полумертвый Эдегор и бегунок Мартинелли. Это ваще не чемпионский замах.
А Арсен даже осанки и покерфэйса не терял)
чтобы там ни было Ливерпуль показывает кто реально борется за чемпионство
А Вермален да...был дико крут.
выиграли у Сити и лидируют в таблице хотя сыграли во всеми из топ 6 кроме Ливера.