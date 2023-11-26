Фердинанд о Салиба и Габриэле: «Из-за них ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» в борьбе за титул. Их треугольник с Райсом поможет добиться успеха»

Теги Рио Фердинанд Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Брентфорд Айвен Тоуни Габриэл Магальяэс Йоан Висса Деклан Райс Бриан Мбемо Вильям Салиба Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Арсенал» превосходит «Ливерпуль».

«У них лучшие оборонительные показатели в лиге на данный момент, и Деклан Райс идеален на позиции в центре перед защитниками. Этот маленький треугольник будет ключевым для них в дальнейшем и поможет им добиться успеха.

В современном футболе превосходить другие команды помогает скорость, особенно если речь о защите. Она позволяет высоко поднимать линию обороны.

Атака «Брентфорда» создавала соперникам большие проблемы последние два года. Тоуни, Висса, Мбемо – это кошмар для защитников, потому что они быстрые и делают агрессивные забегания. В матче с «Арсеналом» если кто-то из них обходил Салиба – Вильяма тут же подстраховывал Габриэл. Потом Габриэл уступал инициативу Салиба, и так они вдвоем и разбирались со всем.

Чтобы побеждать, нужно обладать парой центральных защитников, которой можно доверять. Именно из-за них я ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. И именно поэтому «Арсенал» способен побороться с «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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26 комментариев

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Иван Величко
Как фанату Арсенала, который привык к игрокам типа Сократила, Мустафи, Луиза, Холдинга и так далее в центре обороны, это просто невероятно приятно
+37
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+36
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Mykytka
Пока лучшая оборона в этом сезоне. Не хочется забегать вперед, но играют очень круто.
Еще бы наладить атаку, поувереннее.

А вот Райс пока оправдывает каждый вложенный цент. Невероятный пахарь.
+33
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+31
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Jazzzz
Ответ Mykytka
Пока лучшая оборона в этом сезоне. Не хочется забегать вперед, но играют очень круто. Еще бы наладить атаку, поувереннее. А вот Райс пока оправдывает каждый вложенный цент. Невероятный пахарь.
Хорошо, что Бог отвел с Кайседо и Мудриком
+23
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+23
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gninnur esrever*
Да, оборона стальная, ваще никаких тревог. Валидола в прошлом сезоне начал жрать гораздо меньше, а в этом почти совсем в ноль.

Но атака -- это мрак. Безыдейные деревяшки Жесус и Эдуард, уставший Сака, полумертвый Эдегор и бегунок Мартинелли. Это ваще не чемпионский замах.
+8
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+8
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Fail_again
Ответ Иван Величко
Как фанату Арсенала, который привык к игрокам типа Сократила, Мустафи, Луиза, Холдинга и так далее в центре обороны, это просто невероятно приятно
Даа, и не говори. Помимо всех перечисленных в комментариях был еще страшным сном доигрывающий Сильвестр , хоть и недолго. Или 1-ый сезон Коса. Это потом он превратится в Bossielny , но до этого такое буратино, а момент в финале против Бирмингема , когда он своей культяпкой выбивает мяч из рук своего же вратаря и это превращается в победный гол на последних добавленных минутах , вообще убил... 6 или 7 лет без трофеев на тот момент и такое древесное недоразумение происходит.. Я тогда плакал. Но как оказалось Он вместе с Пером вполне мощной связкой станет. А ведь были как раз последними сильными цн до Салиба и Габриеля
+8
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Gunner835
Ответ Jazzzz
Ооо, это ты еще Скалаччи и Паскаля «Лысый из Браззерс» Сигана не видел…😂
От одного упоминания Скиллачи у меня муражки по коже бегут)))
+5
0
+5
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Jazzzz
Ответ Иван Величко
Как фанату Арсенала, который привык к игрокам типа Сократила, Мустафи, Луиза, Холдинга и так далее в центре обороны, это просто невероятно приятно
Ооо, это ты еще Скалаччи и Паскаля «Лысый из Браззерс» Сигана не видел…😂
+5
0
+5
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Quintin07
Ответ kustarnik555@gmail.com
даже близко нет. разные весовые категории прямо сейчас
Ван Дейк хорош в этом году, если судить по статистике.
+4
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Branddd
Ответ Liyakiw
Джуру забыли, коллега
Джуру был хорош, одно время)
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ERNST
Титан - самая топ-куолити команда АПЛ. Станут чемпионами, если не будет серьезных травм в команде.
+8
-5
+3
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ta-tosha
Ван Дейк с Матипом сейчас минимум не хуже, если что
+9
-6
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Ненавидящий2.0
Не скажу, что ЦЗ в Арсенале сильно превосходят ЦЗ в Ливерпуле, вот Райс действительно сильнее всех опорников, которые есть на данный момент у Ливерпуля
+3
-1
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Liyakiw
Ответ Jazzzz
Ооо, это ты еще Скалаччи и Паскаля «Лысый из Браззерс» Сигана не видел…😂
Джуру забыли, коллега
+1
0
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Jazzzz
Ответ Gunner835
От одного упоминания Скиллачи у меня муражки по коже бегут)))
Как мы с такой обороной в топ-4 стабильно попадали - это чудеса какие-то от деда Венгера) Доминатор бы уже полысел как Пеп))
А Арсен даже осанки и покерфэйса не терял)
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Spaten
О чем он? Там Эмери банду сколотил на дело)
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Его Величество Златан
Ответ Jazzzz
Хорошо, что Бог отвел с Кайседо и Мудриком
ну кстати , может, окажись они в Арсенале, были бы намного лучше, чем сейчас. Ведь как играет игрок заслуга не только игрока , но и тренера
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Санжар Уразбаев
Ответ Jazzzz
Хорошо, что Бог отвел с Кайседо и Мудриком
А я думаю что они бы заиграли в Арсенале , Артета умеет раскрывать талант молодым игрокам , по мне как Райс Кайседо в опорке разрывало бы всех и вся
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Artūras Grigas
И этот накурился...
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Liverpool_YNWA
Фердинанд ставит Арсенал выше только потому что не хочет ставить выше Ливерпуль ))

чтобы там ни было Ливерпуль показывает кто реально борется за чемпионство
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Jazzzz
Ответ Liyakiw
Джуру забыли, коллега
А вот Джуру, как по мне, был еще топарем на их фоне. Но часто ломался. В сборной Бельгии то он в основе стабильно был.
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Dmitry Koway
Ответ Gunner835
От одного упоминания Скиллачи у меня муражки по коже бегут)))
Сильвестр всё таки хуже был. как он с Месси в лч в стеночку обыгрался, у меня до сих пор в памяти
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kerasin111
Ответ Jazzzz
А вот Джуру, как по мне, был еще топарем на их фоне. Но часто ломался. В сборной Бельгии то он в основе стабильно был.
Джуру швейцарец. В Бельгии Вермален бегал. И вот ему травмы карьеру точно подкосили, потенциально один из лучших цз поколения был.
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Микель Венгер
Ответ Иван Величко
Как фанату Арсенала, который привык к игрокам типа Сократила, Мустафи, Луиза, Холдинга и так далее в центре обороны, это просто невероятно приятно
Чемберс и Колашинац незаслуженно забыты
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Jazzzz
Ответ kerasin111
Джуру швейцарец. В Бельгии Вермален бегал. И вот ему травмы карьеру точно подкосили, потенциально один из лучших цз поколения был.
Ой, точно, швейцарец он. Уровень конечно не тот, но был хорошим запасным ЦЗ, когда в форме и не травмирован. Лучше Холдинга, короче.

А Вермален да...был дико крут.
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Фанат спорта01
Ответ Liverpool_YNWA
Фердинанд ставит Арсенал выше только потому что не хочет ставить выше Ливерпуль )) чтобы там ни было Ливерпуль показывает кто реально борется за чемпионство
а арсенал не показывает?
выиграли у Сити и лидируют в таблице хотя сыграли во всеми из топ 6 кроме Ливера.
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