Фердинанд о Салиба и Габриэле: «Из-за них ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» в борьбе за титул. Их треугольник с Райсом поможет добиться успеха»

Рио Фердинанд считает, что «Арсенал» превосходит «Ливерпуль».

«У них лучшие оборонительные показатели в лиге на данный момент, и идеален на позиции в центре перед защитниками. Этот маленький треугольник будет ключевым для них в дальнейшем и поможет им добиться успеха.

В современном футболе превосходить другие команды помогает скорость, особенно если речь о защите. Она позволяет высоко поднимать линию обороны.

Атака « » создавала соперникам большие проблемы последние два года. Тоуни, , – это кошмар для защитников, потому что они быстрые и делают агрессивные забегания. В матче с « » если кто-то из них обходил Салиба – Вильяма тут же подстраховывал Габриэл. Потом Габриэл уступал инициативу Салиба, и так они вдвоем и разбирались со всем.

Чтобы побеждать, нужно обладать парой центральных защитников, которой можно доверять. Именно из-за них я ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. И именно поэтому «Арсенал» способен побороться с «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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