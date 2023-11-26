Артета выиграл 116 из первых 200 матчей во главе «Арсенала» – это рекорд. У Венгера 111 побед
Микель Артета провел 200 матчей во главе «Арсенала».
Игра против «Брентфорда» (1:0) в 13-м туре АПЛ стала для испанца юбилейной на посту главного тренера «канониров».
За это время команда Артеты одержала 116 побед. Это клубный рекорд.
За первые 200 матчей при Арсене Венгере «Арсенал» выиграл 111 раз – это второй результат в истории.
Артета тренирует лондонцев с 2019 года.
«Арсенал» – лидер АПЛ! Вратарь чудил, Райс и Зинченко спасали на линии, но все равно победа
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
где все эти люди сейчас?
Воспитанник Аякса - один из лучших тренеров в истории Барселоны
и что?
ну и что Арсеналу дал опытный тренер типа Эмери? или что МЮ дали опытные тренеры ЛВГ, Мойес ит д ?
Да, побед у Артеты больше. Но у Венгера на первые 200 матчей пришёлся золотой дубль. И очков тоже больше, потому что намного меньше поражений.
С другой стороны, Венгер пришёл в намного более сильную команду. Её надо было слегка подшлифовать напильником и запретить ей выпивать, и все полетело. Да и конкуренция в лиге в то время была намного меньше. Артете же необходимо было взрывать состав до основания и делать перестройку, в сверх конкурентной среде.
В общем, с какой стороны посмотреть. Но Артета собрал классную, очень классную команду. Это главное.
Моу принёс тогда «МЮ» лучшие результаты за то последнее время, «Роме» - первый трофей за 14 лет.
Пишите, что он сбитый лётчик, но он один из лучших в истории в своём деле
Артетим!
Артета пришёл в разобранную команду переплаченных середняков. Там даже глазу зацепиться не за кого, кроме Обамеянга. Тлен. Повезло что у него были Сака и Мартинелли, но качественный скачок они сделали как раз с Артетой.
Виейра тоже тоже уже при Венгере переходил в клуб и именно Арсен настоял на этом трансфере(хотя многие и были против) В этом его и фишка - из не самых ярких на первый взгляд футболистов, делать звёзд. Так что тот Виейра кем он в итоге стал - здесь большая заслуга Венгера.
с таким же успехом можно сказать что Пеп слил все в последний сезон в Барсе потому ему надоело все выигрывать,и он уже мысленно был в Баварии.