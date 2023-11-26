Артета выиграл 116 из первых 200 матчей во главе «Арсенала» – это рекорд. У Венгера 111 побед

Теги Арсен Венгер Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал рекорды Брентфорд Футбол

Микель Артета провел 200 матчей во главе «Арсенала».

Игра против «Брентфорда» (1:0) в 13-м туре АПЛ стала для испанца юбилейной на посту главного тренера «канониров».

За это время команда Артеты одержала 116 побед. Это клубный рекорд.

За первые 200 матчей при Арсене Венгере «Арсенал» выиграл 111 раз – это второй результат в истории.

Артета тренирует лондонцев с 2019 года.

«Арсенал» – лидер АПЛ! Вратарь чудил, Райс и Зинченко спасали на линии, но все равно победа

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды)
где все эти люди сейчас?
+94
-3
+91
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vovker
Ответ scaryclown/
Комментарий скрыт
Воспитанник любительского клуба Куинз Парк - лучший тренер в истории МЮ

Воспитанник Аякса - один из лучших тренеров в истории Барселоны
и что?
+67
0
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gunner_14
Венгера опередить — дорогого стоит. Артета — молодец! Кстати, беспроигрышная серия в лондонских дерби, начатая в начале прошлого сезона, продолжается: 17 матчей (12 побед, 5 ничьих)
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
benjamin92
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
Ждут, когда пойдут поражения
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gunner_14
Ответ gninnur esrever*
200 матчей уже. А кто-то еще всё еще пор пишет, что он до сих пор что-то там строит. Пора бы уже и построить.
Ошибки есть и будут, он же молодой тренер. Ошибается с заменами, выбором состава, по трансферам тоже вопросы есть. Но судят всегда по результату: 3 трофея, 2-е место в прошлом сезоне, текущее 1-е место — в нынешнем. Это высокие показатели, по которым можно оценивать тренера и то, что он за почти 4 года работы построил :)
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ gninnur esrever*
200 матчей уже. А кто-то еще всё еще пор пишет, что он до сих пор что-то там строит. Пора бы уже и построить.
Он принял команду, когда она шла во второй половине таблицы. За эти 200 матчей он поднял её с 8-го места по итогам сезона до борьбы за титул и вернул в ЛЧ. Неплохая работа, не так ли?)
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
exshepardjack
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Венгер досталась команда немного другого уровня. В ней чуть ли не каждый второй был алкоголик, ну а настоящих профессионалов своего дела и вовсе почти не было.
просто напомню, что артете досталась команда с мустафи
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий скрыт
"Арсенал не должен быть полигоном для экспериментов неопытного тренера"
ну и что Арсеналу дал опытный тренер типа Эмери? или что МЮ дали опытные тренеры ЛВГ, Мойес ит д ?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reservoir Cat
Статистика такая вещь, с которой можно играться как душе угодно.
Да, побед у Артеты больше. Но у Венгера на первые 200 матчей пришёлся золотой дубль. И очков тоже больше, потому что намного меньше поражений.

С другой стороны, Венгер пришёл в намного более сильную команду. Её надо было слегка подшлифовать напильником и запретить ей выпивать, и все полетело. Да и конкуренция в лиге в то время была намного меньше. Артете же необходимо было взрывать состав до основания и делать перестройку, в сверх конкурентной среде.

В общем, с какой стороны посмотреть. Но Артета собрал классную, очень классную команду. Это главное.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gunner_14
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий скрыт
Есть такая простая истина в футболе, которую много тренеров повторяли: «Состав определяет стиль игры». С тем составом, который достался Артете, трудно было бы играть с позиции силы против топ-клубов, оттого и играли на контратаках. Постепенно улучшили состав, приобрели нужных ему игроков. Вот именно тогда «Арсенал» и заиграл по-другому. А не просто от того, что Артете вдруг захотелось играть не в оборонительный футбол
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Артета уже провел 200 матчей за Арсенал в качестве тренера??? Офигеть. Время, куда ты летишь?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ scaryclown/
Комментарий скрыт
Человек, практически никогда не игравший в футбол на профессиональном уровне - выиграл ЛЧ с «Порту» и «Интером», прервал гегемонию «Барселоны» и построил смертоносный «Мадрид», костяк которого в будущем выиграет 5 кубков ЛЧ
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий скрыт
Он уже весьма опытный, взял кубок Англии, пару чашек суперкубка, поучаствовал в чемпионствкоц гонке в том сезоне
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Испанские тренеры доминируют, Гвардиола Артета, там ещё конкурент появился в мире тренеров, по имени Хаби Алонсо, который тоже лидирует в своём чемпионате
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ scaryclown/
молодец Маур,но он кончился как тренер после того как сначала Виланова его выкинул из Испании опередив 15-18 очков вроде,а в АПЛ Пеп его добил с МС,7-8 лет назад.
«Реал» провалил сезон 12/13 из-за расколотой раздевалки
Моу принёс тогда «МЮ» лучшие результаты за то последнее время, «Роме» - первый трофей за 14 лет.
Пишите, что он сбитый лётчик, но он один из лучших в истории в своём деле
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ERNST
Всегда верил в него, с самого начала.

Артетим!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Алекс Мелкумян
Так там состав был из половины людей которые ещё у Венгера играли - он тоже играл в оборонительный футбол? Или Артета просто изначально выбрал модель, которая давала результат здесь и сейчас. Которая на шару принесла кубок Англии и суперкубок, а потом начала барахлить, потому что тренер играл в то что не умеет и не понимает больше года. И когда уже запахло жареным после 3 поражений подряд и 5-0 от Сити на старте 21-22 просто плюнул и наконец начал прививать команде свой футбол и свои идеи. Только предыдущие 8 места то никуда не делись. Ну ладно хоть так поперло, история скорее со счастливым концом, хотя к ЛЧ команду ещё готовить и готовить чтобы по 5-1 от Баварии не было или от Барселон не отлетали как при Венгере.
Смешно полагать что нынешняя барса выиграет Арсенал вообще, а уж 5-1 тем более
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TalSer
Сильно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ scaryclown/
успокойся,это никому не интересно,особенно что там у Реала в раздевалке было,единственное что понятно,это что Виланова выгнал хваленого физрука из Испании))
Так можно и сказать, что Моуринью выгнал Пепа из Испании, или это другое?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ exshepardjack
просто напомню, что артете досталась команда с мустафи
Ну на самом деле Мустафи хоть и не самый лучший защитник, но в то время был достаточно неплох(не зря ведь он играл за свою сборную)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ scaryclown/
мне не не интересно что там с раздевалкой,это слухи. с таким же успехом можно сказать что Пеп слил все в последний сезон в Барсе потому ему надоело все выигрывать,и он уже мысленно был в Баварии.
В смысле слухи? Ты не помнишь, что творилось в тот год? Или не смотрел футбол ввиду возраста?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валуй
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
Всю там же, ты думаешь за Арсенал болеть легко?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
Они там же, где будут все хейтеры Тен Хага через год-два) Вот почему так важно давать человеку работать, а не лихорадочно вопить о смене тренера чуть что
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Венгер досталась команда немного другого уровня. В ней чуть ли не каждый второй был алкоголик, ну а настоящих профессионалов своего дела и вовсе почти не было.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BobbySe7en
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ну на самом деле Мустафи хоть и не самый лучший защитник, но в то время был достаточно неплох(не зря ведь он играл за свою сборную)
В какое "то время"? он был неплох, когда его покупали, когда пришел Артета, это уже было дно, опередить которое смог только великий Магуайр
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reservoir Cat
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Венгер досталась команда немного другого уровня. В ней чуть ли не каждый второй был алкоголик, ну а настоящих профессионалов своего дела и вовсе почти не было.
Да, другого уровня. У Венгера к моменту прихода УЖЕ были, например, Виейра и Бергкамп. Была легендарная алкозащита, которая выигрывала чемпионат с одним поражением. Это была хоть и слегка кризисная, но крепкая команда, которая до Венгера занимала третие, четвёртые места, брала внутренние кубки.
Артета пришёл в разобранную команду переплаченных середняков. Там даже глазу зацепиться не за кого, кроме Обамеянга. Тлен. Повезло что у него были Сака и Мартинелли, но качественный скачок они сделали как раз с Артетой.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kustarnik555@gmail.com
Ответ exshepardjack
просто напомню, что артете досталась команда с мустафи
просто напомню Мустафи - чемпион мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mario14
Ответ Владимир Владимирович
Испанские тренеры доминируют, Гвардиола Артета, там ещё конкурент появился в мире тренеров, по имени Хаби Алонсо, который тоже лидирует в своём чемпионате
Эмери кстати по играм дома на первом месте в таблице)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jem777
Ответ Владимир Владимирович
Испанские тренеры доминируют, Гвардиола Артета, там ещё конкурент появился в мире тренеров, по имени Хаби Алонсо, который тоже лидирует в своём чемпионате
Ничосе Хаби там разошелся.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Бабуев
Ответ Владимир Владимирович
Испанские тренеры доминируют, Гвардиола Артета, там ещё конкурент появился в мире тренеров, по имени Хаби Алонсо, который тоже лидирует в своём чемпионате
А еще недавно немцы захватывали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ gninnur esrever*
200 матчей уже. А кто-то еще всё еще пор пишет, что он до сих пор что-то там строит. Пора бы уже и построить.
Ну ничего, ещё несколько лет и глядишь чемпионат выиграет(Саудовской Аравии например))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Reservoir Cat
Да, другого уровня. У Венгера к моменту прихода УЖЕ были, например, Виейра и Бергкамп. Была легендарная алкозащита, которая выигрывала чемпионат с одним поражением. Это была хоть и слегка кризисная, но крепкая команда, которая до Венгера занимала третие, четвёртые места, брала внутренние кубки. Артета пришёл в разобранную команду переплаченных середняков. Там даже глазу зацепиться не за кого, кроме Обамеянга. Тлен. Повезло что у него были Сака и Мартинелли, но качественный скачок они сделали как раз с Артетой.
Вообще то до прихода Венгера, Арсенал ещё ни разу не выигрывал АПЛ, а все 3 чемпионских титула(именно АПЛ) были уже при нём.
Виейра тоже тоже уже при Венгере переходил в клуб и именно Арсен настоял на этом трансфере(хотя многие и были против) В этом его и фишка - из не самых ярких на первый взгляд футболистов, делать звёзд. Так что тот Виейра кем он в итоге стал - здесь большая заслуга Венгера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kustarnik555@gmail.com
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
в школе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
Я тут, и продолжаю :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sikamikanico
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
Здесь. Артета молодец. Рад был ошибаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лапшин
Ответ Алекс Мелкумян
Эмери вывел в финал ЛЕ и почти заполз в ЛЧ, не хватило 1 очка (предыдущий сезон с Венгером вообще завершили на 6 месте и отлетели от Атлетико в 1/2 ЛЕ). Нормальный результат учитывая смену эпохального тренера. В МЮ в целом после Фергюсона мало у кого идёт и никому столько времени не давали. И никто из вышеперечисленных тренеров не занимал 8 место два раза подряд - Мойеса за 7 сразу уволили, Эмери не дали закончить сезон и вырулить ситуацию, Ван Гала за 5 место + кубок Англии тоже уволили. Артета единственный кому дали такой кредит доверия и то наверное от отчаяния скорее, пушо и денег не было и никто из сильных тренеров не пошел в клуб в таком положении.
Эмери надо было для начала выучить язык , а футбол в который играл Арсенал при нем был очень скучным , могли как выиграть у кого угодно так и проиграть .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jem777
Ответ Vovker
Сколько же негатива было на него вылито за первое время построения команды) где все эти люди сейчас?
Здесь мы.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Алекс Мелкумян
Эмери вывел в финал ЛЕ и почти заполз в ЛЧ, не хватило 1 очка (предыдущий сезон с Венгером вообще завершили на 6 месте и отлетели от Атлетико в 1/2 ЛЕ). Нормальный результат учитывая смену эпохального тренера. В МЮ в целом после Фергюсона мало у кого идёт и никому столько времени не давали. И никто из вышеперечисленных тренеров не занимал 8 место два раза подряд - Мойеса за 7 сразу уволили, Эмери не дали закончить сезон и вырулить ситуацию, Ван Гала за 5 место + кубок Англии тоже уволили. Артета единственный кому дали такой кредит доверия и то наверное от отчаяния скорее, пушо и денег не было и никто из сильных тренеров не пошел в клуб в таком положении.
у Эмери в целом в столичных клубов мало что получается, Спартак, Париж, Арсенал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
scaryclown/
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ JENNINGS
«Реал» провалил сезон 12/13 из-за расколотой раздевалки Моу принёс тогда «МЮ» лучшие результаты за то последнее время, «Роме» - первый трофей за 14 лет. Пишите, что он сбитый лётчик, но он один из лучших в истории в своём деле
мне не не интересно что там с раздевалкой,это слухи.
с таким же успехом можно сказать что Пеп слил все в последний сезон в Барсе потому ему надоело все выигрывать,и он уже мысленно был в Баварии.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Нужны чашки, и памятник Домитете у Эмирейтс точно будет💪🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бегис
перспективные тренера Артета, Алонсо, ещё полсостава сборной Испании баски, золотое поколение в футболе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Доминатор!:)💪
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий