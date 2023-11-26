Артета выиграл 116 из первых 200 матчей во главе «Арсенала» – это рекорд. У Венгера 111 побед

Микель Артета провел 200 матчей во главе «Арсенала».

Игра против « » (1:0) в 13-м туре АПЛ стала для испанца юбилейной на посту главного тренера «канониров».

За это время команда Артеты одержала 116 побед. Это клубный рекорд.

За первые 200 матчей при «Арсенал» выиграл 111 раз – это второй результат в истории.

тренирует лондонцев с 2019 года.

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