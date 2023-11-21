Женские сборные России сыграют товарищеские матчи с командами Парагвая в Южной Америке

Женские сборные России проведут выездные товарищеские матчи с командами Парагвая.

Основная, молодежная U-19 и юниорская U-17 команды сыграют по два матча со сборными Парагвая. Все матчи пройдут в Парагвае.

Женская сборная России, возглавляемая , проведет свои матчи 30 ноября и 3 декабря. Молодежная и юниорская сборные сыграют 1 и 4 декабря.

российских команд в Южной Америке продлится с 25 ноября по 5 декабря.

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