Си Цзиньпин – премьеру Таиланда о победе Китая в матче их сборных: «Это случайность, я не уверен в нашей команде»
Си Цзиньпин прокомментировал выступление сборной Китая в квалификации ЧМ-2026.
Председатель КНР встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и обсудил с ним результат игры сборных этих стран.
Сначала Си Цзиньпин сказал, что не может играть в баскетбол из-за слишком маленьких рук, но, дважды подняв правую ногу, сообщил, что может «играть в футбол».
Тхависин ответил на английском: «Вам нравится футбол? Мне тоже. Китай вчера обыграл Таиланд, так что мы не попадем на чемпионат».
Переводчик объяснил главе КНР, что матч, проходивший в Бангкоке, завершился со счетом 2:1, и тот отреагировал: «Действительно? Думаю, это небольшая случайность. Я не уверен в нашей футбольной команде, не уверен в ее уровне».
Си Цзиньпин рукой сделал волнообразное движение и отметил: «Бывают взлеты и падения».
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Благодаря этому дети часто предпочитают уделять время учебе и подготовке к экзаменам. Был в китае, молодежь очень любит играть в баскетбол, но реалистично пытаться стать профи будут единицы (рост, генетика решают и сразу дают понять потенциал). В футболе не все так понятно и чем пудрить детям мозги, гос-ву легче препятствовать его развитию.