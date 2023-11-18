Си Цзиньпин – премьеру Таиланда о победе Китая в матче их сборных: «Это случайность, я не уверен в нашей команде»

Си Цзиньпин прокомментировал выступление сборной Китая в квалификации ЧМ-2026.

Председатель КНР встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и обсудил с ним результат игры сборных этих стран.

Сначала Си Цзиньпин сказал, что не может играть в баскетбол из-за слишком маленьких рук, но, дважды подняв правую ногу, сообщил, что может «играть в футбол».

Тхависин ответил на английском: «Вам нравится футбол? Мне тоже. Китай вчера обыграл Таиланд, так что мы не попадем на чемпионат».

Переводчик объяснил главе КНР, что матч, проходивший в Бангкоке, завершился со счетом 2:1, и тот отреагировал: «Действительно? Думаю, это небольшая случайность. Я не уверен в нашей футбольной команде, не уверен в ее уровне».

Си Цзиньпин рукой сделал волнообразное движение и отметил: «Бывают взлеты и падения».

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