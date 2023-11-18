Си Цзиньпин – премьеру Таиланда о победе Китая в матче их сборных: «Это случайность, я не уверен в нашей команде»

Теги Сборная Китая по футболу Сборная Таиланда по футболу квалификация ЧМ-2022 Азия Политика Си Цзиньпин Футбол

Си Цзиньпин прокомментировал выступление сборной Китая в квалификации ЧМ-2026.

Председатель КНР встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и обсудил с ним результат игры сборных этих стран.

Сначала Си Цзиньпин сказал, что не может играть в баскетбол из-за слишком маленьких рук, но, дважды подняв правую ногу, сообщил, что может «играть в футбол».

Тхависин ответил на английском: «Вам нравится футбол? Мне тоже. Китай вчера обыграл Таиланд, так что мы не попадем на чемпионат».

Переводчик объяснил главе КНР, что матч, проходивший в Бангкоке, завершился со счетом 2:1, и тот отреагировал: «Действительно? Думаю, это небольшая случайность. Я не уверен в нашей футбольной команде, не уверен в ее уровне».

Си Цзиньпин рукой сделал волнообразное движение и отметил: «Бывают взлеты и падения».

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13 комментариев

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евГений
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
«Оккупирован», лол

Взят в аренду, за которую

А) заплатили
Б) вернули без лишних вопросов по истечению срока соглашения
+19
-3
+16
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Азамат
Ахахах
+16
-1
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Любезный Коссутий
у нас сборная с Алиэкспресс - добавил товарищ Си
+13
-1
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Лор'темар Терон
Где-то на днях читал, что в своё время сборная Китая умудрилась проиграть Гонконгу. Кстати, интересная история, может когда-нибудь и спортс напишет пост про это.
+5
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atomio
2 кошка жены и миска рис
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Лор'темар Терон
Ответ Георгий Большаков
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Ну, с учётом всех потрясений Китая в 20 веке, по итогу Гонконгцам повезло пережить их в относительно мирной обстановке. А если чисто юридически разбираться, то Китай (Цинская Империя) сам сдала территорию в аренду на установленный срок, какая тут оккупация? Под этот термин подходит разве что японская оккупация времён Второй мировой.
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Serkan_Ballboy
Я помню, что был пост, что Си лютый болельщик футбола. И тем самым удивляет, что там не выдрессировали детишек в ногомяч, как тех же гимнастов.
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May B. Tomorrow
В Китае футбол не так популярен, как другие виды спорта, потому что в китайской культуре большой акцент ставится на учебу и профессиональное образование. Само государство не видит смысла его развивать. Поэтому инфраструктура и академии по футболу не всегда доступны в достаточном объеме.

Благодаря этому дети часто предпочитают уделять время учебе и подготовке к экзаменам. Был в китае, молодежь очень любит играть в баскетбол, но реалистично пытаться стать профи будут единицы (рост, генетика решают и сразу дают понять потенциал). В футболе не все так понятно и чем пудрить детям мозги, гос-ву легче препятствовать его развитию.
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