Сборную Китая освистали болельщики после поражения от Сирии в товарищеском матче. Они требовали вернуть деньги за билеты

Теги болельщики Сборная Китая по футболу Сборная Сирии по футболу сборная Малайзии товарищеские матчи (сборные) деньги Футбол

Сборную Китая освистали болельщики после поражения от Сирии (0:1).

Китайцы уступили сирийцам в товарищеском матче, проходившем в городе Чэнду. Матч посетили 12 367 зрителей, вместимость арены – 60 тысяч. 

Ранее команда под руководством сербского специалиста Александра Янковича сыграла вничью в домашнем товарищеском матче с Малайзией (1:1). 

После поражения от Сирии китайские болельщики освистали команду и кричали: «Позор!». Также они требовали вернуть деньги за билеты. 

Отметим, что Китай занимает текущее 80-е место в рейтинге ФИФА, Сирия – 94-е. 

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10 комментариев

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Кирилл Куминский
Ответ андрэ
с нашими надо играть
смогут реабилитироваться в глазах болельщиков сразу
+12
-3
+9
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Iomov
Карпин! Верни деньги народу!😂😂😂😂
+5
0
+5
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андрэ
с нашими надо играть
+1
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Лука Тони 9
Пару месяцев назад смотрел матч Кавасаки Фронтале против Гуанджоу,счет в первом тайме был 6-0 в пользу японцев,что то китайцам футбол не заходит.
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Simplicissimus
Ну не их это просто. Китаец так устроен, что отполировать до совершенства какое-то действие или процесс в условиях крайне узких творческих рамок или их отсутствия, способен каждый первый из них. Поэтому они лучшие в прыжках в воду, в настольном теннисе, хороши в воллейболе итд
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goshforever
Слегка удивляет, что наши до сих пор с Сирией не сыграли. При том, что по меркам Азии команда более-менее и даже на вылет в Китай готова на товарняк.
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Аскар Батыров
Ответ Кирилл Куминский
смогут реабилитироваться в глазах болельщиков сразу
😀👍
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Дядя ТУРА
Ответ Лука Тони 9
Пару месяцев назад смотрел матч Кавасаки Фронтале против Гуанджоу,счет в первом тайме был 6-0 в пользу японцев,что то китайцам футбол не заходит.
ври тебе делать нечего ерунду смотреть такую
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che kaif
Ответ Лука Тони 9
Пару месяцев назад смотрел матч Кавасаки Фронтале против Гуанджоу,счет в первом тайме был 6-0 в пользу японцев,что то китайцам футбол не заходит.
А при чем тут Япония. Джей лига это не Сирия любители.
Кавасаки с ПСЖ. Баварией гоняет товарняки
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Влад161
Ответ Iomov
Карпин! Верни деньги народу!😂😂😂😂
напиши в РФС.
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