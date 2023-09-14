Сборную Китая освистали болельщики после поражения от Сирии в товарищеском матче. Они требовали вернуть деньги за билеты

Сборную Китая освистали болельщики после поражения от Сирии (0:1).

уступили сирийцам в товарищеском матче, проходившем в городе Чэнду. Матч посетили 12 367 зрителей, вместимость арены – 60 тысяч.

Ранее команда под руководством сербского специалиста Александра Янковича сыграла вничью в домашнем товарищеском матче с Малайзией (1:1).

После поражения от Сирии китайские болельщики освистали команду и кричали: «Позор!». Также они требовали вернуть деньги за билеты.

Отметим, что Китай занимает текущее 80-е место в рейтинге ФИФА, – 94-е.

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