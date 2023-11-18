Оби Микел об африканских семьях: «Твои деньги не твои. Родственники считают, что ты им должен, звонят спросить не о твоих делах, а о том, что ты им дашь. У тебя остается меньше денег, чем у них»

Джон Оби Микел рассказал об отношениях африканцев к деньгам.

«Мы нечасто об этом говорим, но когда вы приезжаете из Африки, когда зарабатываете деньги, то эти деньги не ваши.

Есть все эти родственники, двоюродные братья и сестры и так далее. Твои сестры уезжают и выходят замуж за какого-нибудь парня, которому нужен этот брак только потому, что речь о семье Оби Микела. Этот парень думает, что после этого его жизнь наладится.

Ты начинаешь заботиться об этом парне, посылаешь деньги сестре, а деньги идут к нему, и он делает с ними что хочет. Об этом никто не знает: твои деньги не твои на самом деле.

Ты получаешь зарплату и говоришь: «Вот деньги для этого человека, вот – для того, вот – для папы и мамы». Не успеваешь оглянуться – а у тебя уже остается меньше, чем ты отдаешь им.

Такая вот культура. И они ожидают, что ты будешь делать именно так. Они считают, что ты им должен.

Об этом надо рассказывать. Многим молодым африканским игрокам нужно об этом рассказывать, потому что их ждут такие ситуации.

Иногда ты должен сказать: «Все, хватит, мне все равно». Для меня этот момент настал лет пять назад. Я сказал «хватит», потому что занимался всем этим с тех пор, как начал играть в футбол.

И ты становишься плохим парнем. Они перестают отвечать на твои звонки. Они привыкли звонить тебе не для того, чтобы узнать о твоих делах, а чтобы спросить: «Что ты мне дашь?»

Нужно быть сильным. Я очень многое отдавал семье. И ты просто продолжаешь давать, а им так жить удобно, они ждут, что ты будешь это делать всю жизнь», – заявил бывший полузащитник « » и сборной .

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