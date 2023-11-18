Оби Микел об африканских семьях: «Твои деньги не твои. Родственники считают, что ты им должен, звонят спросить не о твоих делах, а о том, что ты им дашь. У тебя остается меньше денег, чем у них»

Теги Челси Джон Оби Микел премьер-лига Англия Сборная Нигерии по футболу деньги Футбол

Джон Оби Микел рассказал об отношениях африканцев к деньгам.

«Мы нечасто об этом говорим, но когда вы приезжаете из Африки, когда зарабатываете деньги, то эти деньги не ваши.

Есть все эти родственники, двоюродные братья и сестры и так далее. Твои сестры уезжают и выходят замуж за какого-нибудь парня, которому нужен этот брак только потому, что речь о семье Оби Микела. Этот парень думает, что после этого его жизнь наладится.

Ты начинаешь заботиться об этом парне, посылаешь деньги сестре, а деньги идут к нему, и он делает с ними что хочет. Об этом никто не знает: твои деньги не твои на самом деле.

Ты получаешь зарплату и говоришь: «Вот деньги для этого человека, вот – для того, вот – для папы и мамы». Не успеваешь оглянуться – а у тебя уже остается меньше, чем ты отдаешь им.

Такая вот культура. И они ожидают, что ты будешь делать именно так. Они считают, что ты им должен.

Об этом надо рассказывать. Многим молодым африканским игрокам нужно об этом рассказывать, потому что их ждут такие ситуации.

Иногда ты должен сказать: «Все, хватит, мне все равно». Для меня этот момент настал лет пять назад. Я сказал «хватит», потому что занимался всем этим с тех пор, как начал играть в футбол.

И ты становишься плохим парнем. Они перестают отвечать на твои звонки. Они привыкли звонить тебе не для того, чтобы узнать о твоих делах, а чтобы спросить: «Что ты мне дашь?»

Нужно быть сильным. Я очень многое отдавал семье. И ты просто продолжаешь давать, а им так жить удобно, они ждут, что ты будешь это делать всю жизнь», – заявил бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии.

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8 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Молодец, не побоялся озвучить эту проблему. Дальше просто отсекай эту родню, которой ты из за денег интересен! Хватит кормить Африку!))
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Экспертное мнение
У бразильцев схожая история мне кажется, Халк и Неймар так забили на свои карьеры по сути, зато обеспечили всех
+8
-3
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Фан Рубина
Ну так собственно для этого ты им и нужен.
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ramaldanov
Выдал базу
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Йозе_Марино
Ответ Этот Райола хочет денег
Молодец, не побоялся озвучить эту проблему. Дальше просто отсекай эту родню, которой ты из за денег интересен! Хватит кормить Африку!))
Пускай подохнут с голода, да поскорее!
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kupezz
Ответ Дорох
ну молодец что не оказался жмотом.мой родной дядя миллионер у него есть собственный рынок.но он не помогает мне деньгами.с работой,женитьбой.а остальным чужим раздаёт по 100 баксов на раздачу
Молодец-то молодец, но это уже другое, если один-два раза помог всей родне, то ладно, норм, хороший и добрый парень, но когда постоянно это делают, то их только терпилами и можно назвать. Одно дело родители ( определенная сумма каждый месяц, как помощь и благодарность), а остальные пусть идут лесом.
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-1
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