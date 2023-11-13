Гендиректор «Динамо» о 3-м месте после 1-го круга: «Надеемся, что следующий этап проведем еще лучше»

Павел Пивоваров оценил выступление «Динамо» в первом круге Мир РПЛ.

Гендиректор бело-голубых высказался после матча с « » (2:0).

«Мне понравился больше первый тайм, если честно, в исполнении команды. Команда играла с позиции силы, уверенно. Жалко, что не реализовали три-четыре верных эпизода.

Во втором тайме голы забили, поздравляем Костю [Тюкавина]. Мы все очень рады, что он регулярно забивает. Жалко, что не удалось забить третий мяч.

«Оренбург» создал давление в конце, но команда отбилась, защита сыграла хорошо, уверенно сыграл вратарь Игорь Лещук. Поэтому победу считаю абсолютно заслуженной.

То, что мы вышли на третье место, тоже очень важно для нас, даже с учетом того, что мы потеряли большое количество очков в этом круге, но команда идет вверх. Мы надеемся, что следующий этап соревнования она проведет еще лучше», – сказал .

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