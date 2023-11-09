Тренер «Зенита» Оливейра подтвердил, что Клаудиньо летом мог уйти: «Был вариант. Предложения есть и по другим игрокам, вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту»

Вильям Оливейра подтвердил, что Клаудиньо летом мог покинуть «Зенит».

— мог уйти летом?

— Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту. Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.

— Как он воспринял уход Малкома? Они же с юных лет знакомы. Ему не стало в « » грустнее?

— Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили.

Понятно, что Малком – это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение, – сказал ассистент главного тренера «Зенита».

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