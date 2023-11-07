Стефано Пиоли: «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов, но мы будем использовать свои сильные стороны и постараемся победить»
Стефано Пиоли высказался в преддверии матча Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Хочу, чтобы моя команда играла смело и уверенно. Впереди большое препятствие – парижская команда, которая способна выиграть Лигу чемпионов.
Это команда с отличными игроками, но мы будем использовать свои сильные стороны и постараемся победить», – сказал главный тренер «Милана».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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