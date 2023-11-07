Стефано Пиоли: «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов, но мы будем использовать свои сильные стороны и постараемся победить»

Теги ПСЖ Милан Стефано Пиоли Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли высказался в преддверии матча Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Хочу, чтобы моя команда играла смело и уверенно. Впереди большое препятствие – парижская команда, которая способна выиграть Лигу чемпионов.

Это команда с отличными игроками, но мы будем использовать свои сильные стороны и постараемся победить», – сказал главный тренер «Милана».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Судя по последним матчам, у Милана единственная сильная сторона — Жиру на воротах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ну Пиоли в любом случае до зимы должен доработать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leroc
Сильные стороны ПСЖ: Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан фан.
ПСЖ силен и набрал форму, у Милана наоборот спад в игре, хорошо если Милан сыграет вничью на своём поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
ПСЖ выиграет с перевесом в 1-2 мяча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ leroc
Сильные стороны ПСЖ: Мбаппе
Только для тех, кто не видел матчей. Сейчас ПСЖ может выигрывать и без Мбаппе, забивают все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий