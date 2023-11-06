Защитник «Динамо» Лепский о результатах в РПЛ: «Все хорошо. Просто надо начинать больше забивать»

Иван Лепский оценил выступление «Динамо» в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 13 матчей бело-голубые занимают в таблице 7-е место и сыграют сегодня в гостях с «Сочи».

— Как оцените текущие результаты «Динамо» в чемпионате?

— Да все хорошо. Просто надо начинать больше забивать. А так у нас все получается, все хорошо.

— Что значит все хорошо? «Динамо» же не на первом месте.

— Ничего страшного. Всему свое время, – сказал защитник « ».

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