Эрик тен Хаг: «Я пришел со своей философией и с целью объединить ее с ДНК «МЮ». В прошлом сезоне это удалось. У нас сильные команда, штаб и тренер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, чего добивается от команды.
«Я пришел сюда со своей философией, основанной на владении мячом, но также и с целью объединить ее с ДНК «Ман Юнайтед», с игроками, их характером. Мы объединили все это в прошлом сезоне и играли в очень хороший футбол.
Я хочу начинать атаки от своих ворот, и мы в каждом матче стараемся так поступать. Но в таких матчах, как с «Манчестер Сити», командой, хорошо умеющей прессинговать, отправлять мяч сразу вперед – хороший вариант.
Наши намерения ясны, но реализация не так хороша. Сейчас у нас много изменений, мы не имеем возможности играть одним составом, вынуждены делать перестановки. Нам не хватает игроков в оборонительной четверке, и каждый раз приходится подстраиваться, что не помогает отработке.
Игроки настроены позитивно. Они хотят все исправить, и мы знаем, какие стандарты в этом клубе. Мы должны соответствовать им ежедневно. У нас были две крупные неудачи в последнее время, но мы оправимся от них.
У нас сильная раздевалка, сильный тренерский штаб, и этот главный тренер тоже сильный», – сказал тен Хаг.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Буки озолотятся. Тонали и Ко сгрызут все локти🤣
Штаб? Нет
Тренер? Точно нет. Лысый шарлотан уже есть, его копия тут лишняя