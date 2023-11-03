Эрик тен Хаг: «Я пришел со своей философией и с целью объединить ее с ДНК «МЮ». В прошлом сезоне это удалось. У нас сильные команда, штаб и тренер»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, чего добивается от команды.

«Я пришел сюда со своей философией, основанной на владении мячом, но также и с целью объединить ее с ДНК «Ман Юнайтед», с игроками, их характером. Мы объединили все это в прошлом сезоне и играли в очень хороший футбол.

Я хочу начинать атаки от своих ворот, и мы в каждом матче стараемся так поступать. Но в таких матчах, как с «Манчестер Сити», командой, хорошо умеющей прессинговать, отправлять мяч сразу вперед – хороший вариант.

Наши намерения ясны, но реализация не так хороша. Сейчас у нас много изменений, мы не имеем возможности играть одним составом, вынуждены делать перестановки. Нам не хватает игроков в оборонительной четверке, и каждый раз приходится подстраиваться, что не помогает отработке.

Игроки настроены позитивно. Они хотят все исправить, и мы знаем, какие стандарты в этом клубе. Мы должны соответствовать им ежедневно. У нас были две крупные неудачи в последнее время, но мы оправимся от них.

У нас сильная раздевалка, сильный тренерский штаб, и этот главный тренер тоже сильный», – сказал тен Хаг.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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40 комментариев

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Wasilij Petrow
Философия, ДНК, раздевалка. Поток сознания.
+25
-3
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QWertY
Да нет никакой философии у тебя Эрик, сам уже невольно признался. В этом сезоне команда на 8 месте по владению, это твоя философия? Даже у Поттера в Челси было в среднем 59% владении мячом, тогда как у тебя выше 53 не поднимается
+19
-6
+13
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Rio de Janeiro
У МЮ никогда, даже при САФ, не было своего ДНК
+13
-5
+8
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Aist Marabu
А прикиньте челлендж?? - поменять ХХХ-Хага и Тухлого местами и посмотреть у кого получится хуже, при этом можно принимать ставки 🤣🤣🤣

Буки озолотятся. Тонали и Ко сгрызут все локти🤣
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Ena Therapy
Да не играли вы хорошо в прошлом сезоне. Уход Криша дал эмоциональный толчок на пару месяцев + Каземиро не с рыбалки как в этом сезоне приехал , а из Реала. А так по игре и по качеству максимум середняк , а это не про такой клуб,как МЮ
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Pelerin
Ответ Rio de Janeiro
У МЮ никогда, даже при САФ, не было своего ДНК
Его нет ни у кого. Это красивая фраза
+10
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Zhalgas Uteshov
Ответ Wasilij Petrow
Философия, ДНК, раздевалка. Поток сознания.
Осталось только маткой дышать)))
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FOOTBALL Live
ДНК рулит
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Eden Hazard
Ответ Rio de Janeiro
У МЮ никогда, даже при САФ, не было своего ДНК
Почему? как минимум - вырвать победу на последних минутах точно было в ДНК МЮ эпохи САФа. Мактомини недавно отмутил.
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Django Liberated
поплыл Эрик
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Alla Pogrebinsky
Смешной.Как можно начинать атаки от своих ворот с такими защитниками как Линделоф который пасует вперед два раза в год и максимум на метр
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Виталий Ан
2 крупные неудачи). Мы играем от своих ворот. Приводит прошлый сезон в пример. Короче еще не доработал до конца. Но с математикой или с памятью все плохо. Почему то считает от последней победы.
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Фан Рубина
"пришел со своей философией и с целью объединить ее с ДНК «МЮ»" - звучит как история из комикса про неэтичного или сумасшедшего учёного, стремящегося создавать генетических мутантов.
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Nickolay Lyskov
"Мы объединили все это в прошлом сезоне и играли в очень хороший футбол" - можно полный список таких матчей? Не где в хороший футбол играли от 20 до 60 минут, а вот прям полный матч?
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Nurbek Jarylkhanov
щас самое время для всего этого бреда, отвлечь так сказать от того что тебя имеют, извините за выражение, второй кряду матч дома.
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Alla Pogrebinsky
Смешной.Как можно начинать атаки от своих ворот с такими защитниками как Линделоф который пасует вперед два раза в год и максимум на метр
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Влад Белянский
Хочет начинать атаки от своих ворот, а начинать приходится с центра поля....
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Michael Sneg
Шутник
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ARIGAMI ARIGAMI
Скриншот таблицы внизу похож на троллинг
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green-white-blue
Сильная команда? Ну ок, в рамках топ-4.
Штаб? Нет
Тренер? Точно нет. Лысый шарлотан уже есть, его копия тут лишняя
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Андрей Алешин
Бред сумашедшего.
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Wizard Harry
Уйдешь без философии, проблем то😄🤦🏼
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N. Vidich
Ответ Rio de Janeiro
У МЮ никогда, даже при САФ, не было своего ДНК
Была. Победы! Голод до побед. Вот какая ДНК была у МЮ САФа. Трофеи в конце концов.
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Пылесос
Эрик Тен ДНКаг.
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Eduard Rastryopin
Предлагает еще немного потерпеть и сплотиться?
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