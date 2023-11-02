«Можно поехать в Европу и обкакаться там, кто потом возьмет? С агентом решили, пока рано – «Боавишта» хотела, были варианты в Италии и Германии». Защитник «Сочи» Литвинов о карьере

Теги высшая лига Португалия Боавишта премьер-лига Россия Краснодар Сочи Вячеслав Литвинов Футбол

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов считает, что пока не готов играть в Европе.

– Тобой, я слышал, уже интересовались в Португалии.

– Зимой хотела «Боавишта». В Италии, Германии были варианты. Но я еще не стал тем, кем должен был. Надо правильно рассуждать.

Можно поехать в Европу – и обкакаться там. Кто потом возьмет? Мы с агентом решили: пока рано. Сперва надо стабильно заиграть. Не так я много пробыл в «Краснодаре», непростые полгода у меня в «Сочи». И вот сейчас ломиться в Европу, не проведя стабильного отрезка в РПЛ? Языковой барьер, опять же, еще куча факторов. Главное – опыт и уверенность, которые мне предстоит наработать.

– Для Европы нужен английский. Занимаешься им, как тебе и советовал агент?

– Четыре-пять раз в неделю. Заново учил алфавит, цифры. Но мне это было важно – общаться с Ивичем, партнерами. А в дальнейшем, надеюсь, английский пригодится за рубежом. Сначала вырасти в России, а потом идти выше. Я и сам думал про Европу, а когда агент начал меня направлять, нашел мне тренеров, так вложился в развитие, захотел еще больше, – сказал Литвинов.

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24 комментария

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Уся Ваткин
Молодец, выучил алфавит, чтобы не obkakatsa в Европе
+32
-6
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onegin2007
До 30 надо в РПЛ сидеть, а потом можно и обка...я.
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Уся Ваткин
Молодец, выучил алфавит, чтобы не obkakatsa в Европе
Чтобы shit не произошло 😁
+6
-2
+4
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arspurs9
Уже по интервью видно, что Краснодар - его потолок.
+4
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Джиза
Спроси у Кокорина с Дзюбой)) все нормально будет, у нас и на обкакавшихся спрос есть)
+3
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TaR
22 года уже. Сейчас рано - потом поздно будет. Проще просто сказать «Не хочу»
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Sinister Kid
Чего переживать. И так возьмут обратно, ты же паспортист. Даже с грязными штанами.
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Vladimir Frolov
Вот Левандовски дебил конечно, что приехал в Боруссию Д в свое время без знания немецкого…
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Бедякович
"...тю, да они у вас не новые, кто у меня их потом возьмёт!"
(с)
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Jan Paskel
цифры заново учил? Оу май год
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Aleksey Dolmatov
Наоборот, после Европы российские клубы с руками и ногами отровут
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Rainn
Обкакаться в Европе можно в любом возрасте, а вот уехать туда – нет) через 5 лет ждем в медиалиге
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Andreas Soffliggare
Значит уже поздно.
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Cearvm
Любой клуб РПЛ из-за лимита возьмет.
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pantriashvili
По его логике лучше вообще в Европу играть не ехать, тогда так получается?
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Vladimir Frolov
Криштиану, больной совсем, приехал в МЮ без Английского…
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roni11
Ещё рано...ещё рано! Уже поздно...не удивительно
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seppblatter@mail.ru
Когда станет как Уокер, тогда и поедет?
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RM
Ну с таким мышлением у игроков, российский футбол вряд ли будет развиваться
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