«Можно поехать в Европу и обкакаться там, кто потом возьмет? С агентом решили, пока рано – «Боавишта» хотела, были варианты в Италии и Германии». Защитник «Сочи» Литвинов о карьере

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов считает, что пока не готов играть в Европе.

– Тобой, я слышал, уже интересовались в Португалии.

– Зимой хотела « ». В Италии, Германии были варианты. Но я еще не стал тем, кем должен был. Надо правильно рассуждать.

Можно поехать в Европу – и обкакаться там. Кто потом возьмет? Мы с агентом решили: пока рано. Сперва надо стабильно заиграть. Не так я много пробыл в « », непростые полгода у меня в « ». И вот сейчас ломиться в Европу, не проведя стабильного отрезка в ? Языковой барьер, опять же, еще куча факторов. Главное – опыт и уверенность, которые мне предстоит наработать.

– Для Европы нужен английский. Занимаешься им, как тебе и советовал агент?

– Четыре-пять раз в неделю. Заново учил алфавит, цифры. Но мне это было важно – общаться с Ивичем, партнерами. А в дальнейшем, надеюсь, английский пригодится за рубежом. Сначала вырасти в России, а потом идти выше. Я и сам думал про Европу, а когда агент начал меня направлять, нашел мне тренеров, так вложился в развитие, захотел еще больше, – сказал .

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