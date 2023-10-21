Мерсон о Тонали: «Хватит штрафовать и дисквалифицировать. Игроки не ставят намеренно, это болезнь, нельзя остановиться по своей воле. А как просить о помощи, если тебя затем забянят?»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Пол Мерсон Ставки на футбол Сандро Тонали Здоровье Футбол

Пол Мерсон призвал не дисквалифицировать Сандро Тонали за ставки на футбол.

«Это болезнь. Это худшая болезнь, с которой сталкивался лично я.

Людям нужно понять, что это болезнь. Если бы он пил или принимал наркотики, его бы отправили лечиться, постоянно обследовали бы его.

Но в случае со ставками надо «просто остановиться». Мол, ты и так зарабатываешь много денег. Но это болезнь! Хватит штрафовать, хватит дисквалифицировать на длительные сроки. Этим людям надо играть в футбол, они зарабатывают этим на жизнь.

Они не ставят намеренно. И нельзя перестать ставить, просто приняв волевое решение. Все не так просто.

Помогите парню, помогите ему вернуться в футбол. Если у молодого парня игровая зависимость, как он может сам попросить о помощи? Никак, потому что его дисквалифицируют.

Пора это прекратить. Нам нужно сесть и обсудить все с руководителями, чтобы они перестали отстранять футболистов», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

Тонали ставками очень подставил «Ньюкасл». Может ли клуб вернуть деньги?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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24 комментария

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whereissuso
Думаю, с тем фактом что маньяки и серийные убийцы тоже больны никто спорить не будет. Давайте их сажать поэтому не будем.
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rej1sta
Может хватит защищать? Головы на плечах нет у них?
+9
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Очки Дани Алвеса
Да ну чушь же, ну чушь! У тебя есть контракт, где прописаны истины о букмекерстве! Так же, как и про допинг, про наркотики, еще про что-нибудь такое.
Если завтра условный ДиМарко выбежит к прессе без трусов - его тоже дисквалифицирует лига, потому что это не подобающее. Есть контракт, есть мозги, Тональник давно в футбольном мире, а там даже с уровня молодёжных нельзя быть с букмекерами.
Так что да, это болезнь. Но и да, это строгое нарушение.
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Очки Дани Алвеса
Ответ <~Inter~>
весь мир знает, что наркотики это зло и от них нет ничего хорошего, но что-то это не помогает
Да, но каждый делает выбор сам. Если бы мой сотрудник попался на наркотиках, я бы постарался оказать ему помощь, но больше бы он не был моим сотрудником.
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Василий Питерский
Воровство это тоже болезнь, так что теперь, не сажать?! Идиот.
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Семён Жуйло
Запрет на ставки вполне ясный. Никаких двойных или тройных толкований. Взрослые люди должны понимать, что они творят. С такой логикой и педофилия - болезнь, и надо не наказывать, а лечить. Но с другой стороны буков действительно слишком много. Реклама навязчива до неприличия. Наверное, чтобы такие казусы не случались, надо какие-то ограничения на околоспортивную деятельность буков всё же придумать.
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arspurs9
Зачем все пытаются любую проблему превращать в болезнь?
Лудоманство - это зависимость. Болезнь. Только настоящий лудоман продаст дом, мать, бросит все на свете ради ставок без лечения, а не просто будет ставить порой.
Не надо прятать все проблемы за болезнями.
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кuraakula belov
Если бы он пил, ничего бы с ним не было пока форму не растерял и на банку по естественным причинам не сел, за наркотики, если попался, бан без разговоров дают, а могут и контракт разорвать
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red hikkikomori
Ну подлечите тогда и обычных лудоманов, а не лудоманов - миллионеров, да и даже если допустим они не могут просто отказаться от ставок, пусть ставят на легальных платформах и не на свой вид спорта. И запретите рекламу из каждого утюга
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Сергей Ефимов
Ну наверное можно было рассмотреть такой формат, если бы он первый об этом заявил, но его поймали.
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<~Inter~>
Ответ Очки Дани Алвеса
Да ну чушь же, ну чушь! У тебя есть контракт, где прописаны истины о букмекерстве! Так же, как и про допинг, про наркотики, еще про что-нибудь такое. Если завтра условный ДиМарко выбежит к прессе без трусов - его тоже дисквалифицирует лига, потому что это не подобающее. Есть контракт, есть мозги, Тональник давно в футбольном мире, а там даже с уровня молодёжных нельзя быть с букмекерами. Так что да, это болезнь. Но и да, это строгое нарушение.
весь мир знает, что наркотики это зло и от них нет ничего хорошего, но что-то это не помогает
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ NastyNay
Маньяки и убийцы наносят вред другим людям. Спортсмен кому навредил тем что он ставку поставил?
Здесь придется автоматически делать ставку (простите) на честность игрока. Он спокойно может ставить на себя (жёлтые карточки), на угловые и т.д. Тогда это уже не его дело, тут он может навредить команде.
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Никита Алексеев
Правила есть правила. Он знал, что за такое его накажут, если поймают, от сюда и все репрессии
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Redmi Note9
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Katya Andreychuk
в его словах есть смысл. если признанно болезнью, то это надо лечить, а не наказывать.
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bomzerub
Ну раз больной, ставил бы на шашки, почему на футбол? Правильно дисквалифицировали "больного".
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Glukinho
Ответ Katya Andreychuk
в его словах есть смысл. если признанно болезнью, то это надо лечить, а не наказывать.
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Cyle Rayner
Ответ Glukinho
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некоторых лечат
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КристинаИнстаграммовна
Забянят
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whereissuso
Ответ Amalfitano
В наше время стандарты соответствия в любой сфере стали настолько высоки, что иной раз кажется, что люди должны стать без эмоциональными роботами чтобы соответствовать им.
Стандарты для публичных персон как раз упали.
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NastyNay
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Здесь придется автоматически делать ставку (простите) на честность игрока. Он спокойно может ставить на себя (жёлтые карточки), на угловые и т.д. Тогда это уже не его дело, тут он может навредить команде.
С запретом на игры со своим участием я согласен, здесь все понятно. А на другие почему нет?
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