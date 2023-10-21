Мерсон о Тонали: «Хватит штрафовать и дисквалифицировать. Игроки не ставят намеренно, это болезнь, нельзя остановиться по своей воле. А как просить о помощи, если тебя затем забянят?»
Пол Мерсон призвал не дисквалифицировать Сандро Тонали за ставки на футбол.
«Это болезнь. Это худшая болезнь, с которой сталкивался лично я.
Людям нужно понять, что это болезнь. Если бы он пил или принимал наркотики, его бы отправили лечиться, постоянно обследовали бы его.
Но в случае со ставками надо «просто остановиться». Мол, ты и так зарабатываешь много денег. Но это болезнь! Хватит штрафовать, хватит дисквалифицировать на длительные сроки. Этим людям надо играть в футбол, они зарабатывают этим на жизнь.
Они не ставят намеренно. И нельзя перестать ставить, просто приняв волевое решение. Все не так просто.
Помогите парню, помогите ему вернуться в футбол. Если у молодого парня игровая зависимость, как он может сам попросить о помощи? Никак, потому что его дисквалифицируют.
Пора это прекратить. Нам нужно сесть и обсудить все с руководителями, чтобы они перестали отстранять футболистов», – сказал бывший нападающий сборной Англии.
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Если завтра условный ДиМарко выбежит к прессе без трусов - его тоже дисквалифицирует лига, потому что это не подобающее. Есть контракт, есть мозги, Тональник давно в футбольном мире, а там даже с уровня молодёжных нельзя быть с букмекерами.
Так что да, это болезнь. Но и да, это строгое нарушение.
Лудоманство - это зависимость. Болезнь. Только настоящий лудоман продаст дом, мать, бросит все на свете ради ставок без лечения, а не просто будет ставить порой.
Не надо прятать все проблемы за болезнями.