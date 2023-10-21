Мерсон о Тонали: «Хватит штрафовать и дисквалифицировать. Игроки не ставят намеренно, это болезнь, нельзя остановиться по своей воле. А как просить о помощи, если тебя затем забянят?»

Пол Мерсон призвал не дисквалифицировать Сандро Тонали за ставки на футбол.

«Это болезнь. Это худшая болезнь, с которой сталкивался лично я.

Людям нужно понять, что это болезнь. Если бы он пил или принимал наркотики, его бы отправили лечиться, постоянно обследовали бы его.

Но в случае со ставками надо «просто остановиться». Мол, ты и так зарабатываешь много денег. Но это болезнь! Хватит штрафовать, хватит дисквалифицировать на длительные сроки. Этим людям надо играть в футбол, они зарабатывают этим на жизнь.

Они не ставят намеренно. И нельзя перестать ставить, просто приняв волевое решение. Все не так просто.

Помогите парню, помогите ему вернуться в футбол. Если у молодого парня игровая зависимость, как он может сам попросить о помощи? Никак, потому что его дисквалифицируют.

Пора это прекратить. Нам нужно сесть и обсудить все с руководителями, чтобы они перестали отстранять футболистов», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

Тонали ставками очень подставил «Ньюкасл». Может ли клуб вернуть деньги?

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