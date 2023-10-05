Терзич после 0:0 с «Миланом»: «Боруссия» – последняя в группе, но до лидера всего 3 очка. Следующая игра – еще не финал»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги игры с «Миланом».

Матч 2-го тура группового этапа закончился ничьей со счетом 0:0.

«Я доволен нашей игрой, мы действовали хорошо. Мы хорошо прессинговали, забирали много мячей, но в итоге нам не хватило остроты при завершении атак.

Мы занимаем последнее место в группе, но от лидера нас отделяют всего три очка.

Сегодня вечером «Ньюкасл» обыграл «Париж». Это стало сюрпризом для некоторых, но уж точно не для нас. Это равная группа, но мы наслаждаемся этим испытанием. Следующая игра – еще не финал», – сказал .

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