Терзич после 0:0 с «Миланом»: «Боруссия» – последняя в группе, но до лидера всего 3 очка. Следующая игра – еще не финал»

Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги игры с «Миланом».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов закончился ничьей со счетом 0:0.

«Я доволен нашей игрой, мы действовали хорошо. Мы хорошо прессинговали, забирали много мячей, но в итоге нам не хватило остроты при завершении атак. 

Мы занимаем последнее место в группе, но от лидера нас отделяют всего три очка.

Сегодня вечером «Ньюкасл» обыграл «Париж». Это стало сюрпризом для некоторых, но уж точно не для нас. Это равная группа, но мы наслаждаемся этим испытанием. Следующая игра – еще не финал», – сказал Терзич

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1 комментарий

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Михо
Боруссия в Бундеслиге играет неплохо, смело, в атаку, как всегда. Что с ними происходит в ЛЧ- загадка. Понятно что Милан сейчас в порядке, но чтобы дома так возили это недопустимо. Счет мог быть крупным в пользу Милана, повезло
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