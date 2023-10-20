Анчелотти о ВОР-комнате: «Не хочу влезать в эту тему, есть более важные вопросы. На судей оказывается большое давление»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи видеоповторы Футбол

Карло Анчелотти высказался о скандале с ВОР-комнатой и судьями ВАР в Ла Лиге.

Ранее утверждалось, что в Испании с сезона-2021/22 есть комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам. Комитет судей Испании опроверг, что из ВОР-комнаты можно связаться с судьями ВАР, и заявил, что она нужна для информирования о технических проблемах.

«Я не знаю, есть ли ВОР-комната. Не хочу влезать в эту тему. Есть более важные вопросы.

Пусть судейский корпус работает как можно лучше. Сейчас [на них оказывается] большое давление», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти перед матчем с «Севильей».

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27 комментариев

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Nachalnik
Свободу ВАРам
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xDe xDe
Вне зависимости от того, кто за какой клуб болеет, думаю, большинство согласится. Судейство в Испании - непоследовательная и местами весьма подозрительная помойка.
+10
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ xDe xDe
Вне зависимости от того, кто за какой клуб болеет, думаю, большинство согласится. Судейство в Испании - непоследовательная и местами весьма подозрительная помойка.
Не судейство, а цирк
+7
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+7
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УльтраПравый
Когда обвиняют РПЛ в предвзятом и ангажированном судействе, я всегда говорю посмотрите на топ-5 чемпионаты с какое там судейство, обычно спорны сразу сливаются)))
+4
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+4
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igls54
ВОР-комната: «Это комната, где крадут очки»
+4
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Шем
«ВОР-комната» - на спортс открыт новый персонаж.
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SaH4r.
не хочу влезать в кабинет Переса, есть более важные проблемы
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Женька Овомоела
Ответ Nachalnik
Свободу ВАРам
Жизнь ВОРам
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JENNINGS
Ответ scaryclown/
помню в 2014 его Реал с судьями обокрал Атлетико в финале кубка ЛЧ.
Аргументы - в студию!
Или очередной пустой наброс?
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Азиз
"на судей оказывается большое давление"-так за это нужно благодарить ваш клубный тв,папа Карло)
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Павел Судаков
Гол УКРАЛИ
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войд
Ответ SaH4r.
не хочу влезать в кабинет Переса, есть более важные проблемы
Смешно слышать от глора самого главного кабинета футбола (официально) про кабинеты других клубов
Уверен ты и из сегунды будешь вещать этот бред)
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Андерлехт Брюггевич
Ответ УльтраПравый
Когда обвиняют РПЛ в предвзятом и ангажированном судействе, я всегда говорю посмотрите на топ-5 чемпионаты с какое там судейство, обычно спорны сразу сливаются)))
там это просто искуснее делается)
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Айрат Ситдиков
Ответ xDe xDe
Вне зависимости от того, кто за какой клуб болеет, думаю, большинство согласится. Судейство в Испании - непоследовательная и местами весьма подозрительная помойка.
Ну большинство свистков идет в пользу больших команд, хз чего реал и барса больше всего кричат, как раз таки они от этих ошибок больше всего и выигрывают.
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Алексей Гусев
Ответ xDe xDe
Вне зависимости от того, кто за какой клуб болеет, думаю, большинство согласится. Судейство в Испании - непоследовательная и местами весьма подозрительная помойка.
Только ли? Назовите где оно не таково...
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Святослав Федорович
дкмаю, что в заголовке не опечатка. ВАР иногда стоит называть ВОРом:)
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Badinoko
Вечер в хату ✋🏻
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Кашшай Чакырович
Анчелотти : не хочу влезать в вор комнату , там сидит Кашшаи и Орсато, они без меня всё знают!
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Андерлехт Брюггевич
ВОР комнаты - это кабинеты Чеферина и Инфантино?)
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Andrey Yaroslavtsev
В АПЛ бы такую комнату.
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Tima_Milan
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fussballer
ВОР-комната - символично.
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