Анчелотти о ВОР-комнате: «Не хочу влезать в эту тему, есть более важные вопросы. На судей оказывается большое давление»
Карло Анчелотти высказался о скандале с ВОР-комнатой и судьями ВАР в Ла Лиге.
Ранее утверждалось, что в Испании с сезона-2021/22 есть комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам. Комитет судей Испании опроверг, что из ВОР-комнаты можно связаться с судьями ВАР, и заявил, что она нужна для информирования о технических проблемах.
«Я не знаю, есть ли ВОР-комната. Не хочу влезать в эту тему. Есть более важные вопросы.
Пусть судейский корпус работает как можно лучше. Сейчас [на них оказывается] большое давление», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти перед матчем с «Севильей».
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Или очередной пустой наброс?
Уверен ты и из сегунды будешь вещать этот бред)