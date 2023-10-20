Александр Беленов: «Белгород и Воронеж показывают, что в России есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они готовы защитить семью»

Теги премьер-лига Россия Факел Александр Беленов Политика Матч ТВ Футбол

Александр Беленов назвал патриотами жителей Воронежа и Белгорода.

– Как часто удается бывать в родном Белгороде?

– Стараюсь по мере возможностей, после «Динамо» были выходные – ездил. Там у меня родные, мама – хочется их как можно чаще навещать.

Не совсем спокойная обстановка в наше время, но люди надеются, что скоро все нормализуется.

– Не было желания перевезти родных в другой город?

– Мама у меня год жила в Краснодаре, но потом она сказала, что хочет домой, на родину. Ну, а я не смог ее переубедить.

– Сильно изменился город из‑за обстрелов?

– Нет. Какие‑то изменения в жизни есть, но люди привыкают ко всему.

Думаю, что такие регионы как Белгород и Воронеж показывают, что у нас в стране есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они спокойно живут и готовы в любой момент защитить свою семью, – сказал голкипер «Факела» Беленов «Матч ТВ».

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15 комментариев

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Gerald1
А про источник этих проблем он тактично умолчал
+50
-7
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savik-A.M.
а может им бежать некуда , да не , ерунда какая то
+16
-5
+11
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Игорь М.
простите, Беленов, но жителям не предлагают сертификаты на жильё в других регионах, иначе бы половина уехала уже
+14
-6
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Gerald1
А про источник этих проблем он тактично умолчал
Это каждый пенсионер и так знает - Америка конечно :)
+10
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Дядя ТУРА
Ответ Алешка Терминатор
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земля не плоская) остальное верно
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atomio
Так до февраля 22 таких проблем не было же 🤔
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petia.subbotin
Все мы знаем кто любит бомбить Воронеж
+3
0
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Алешка Терминатор
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igls54
То-то я смотрю в Питере машин из 31 региона прибавилось.
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Максим Столбов
Жители Курской области: ну да, ну да пошли мы на...
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Алешка Терминатор
Ответ Gerald1
А про источник этих проблем он тактично умолчал
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Максим Черкашин
Ответ Gerald1
А про источник этих проблем он тактично умолчал
Давайте перевернём страницу.
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Артём Горбенко
Ответ Groznyi2024
Я тебе могу сказать за него. НАТО и Украина
а ещё боевые комары, которые обучены нападать на славян
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atomio
Ответ Алешка Терминатор
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Комментарии спорца показывают что есть люди, взращенные соловьевым и скабеевой
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