Александр Беленов: «Белгород и Воронеж показывают, что в России есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они готовы защитить семью»

Александр Беленов назвал патриотами жителей Воронежа и Белгорода.

– Как часто удается бывать в родном Белгороде?

– Стараюсь по мере возможностей, после «Динамо» были выходные – ездил. Там у меня родные, мама – хочется их как можно чаще навещать.

Не совсем спокойная обстановка в наше время, но люди надеются, что скоро все нормализуется.

– Не было желания перевезти родных в другой город?

– Мама у меня год жила в Краснодаре, но потом она сказала, что хочет домой, на родину. Ну, а я не смог ее переубедить.

– Сильно изменился город из‑за обстрелов?

– Нет. Какие‑то изменения в жизни есть, но люди привыкают ко всему.

Думаю, что такие регионы как Белгород и Воронеж показывают, что у нас в стране есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они спокойно живут и готовы в любой момент защитить свою семью, – сказал голкипер « » « ».

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