Беленов перешел в «Факел». Вратарь сыграл за «Рубин» 4 матча в сезоне-2022/23

«Факел» объявил о переходе Александра Беленова.

36-летний голкипер перешел в воронежский клуб по истечении срока контракта с « ».

Срок соглашения « » с не уточняется.

В течение карьеры Беленов выступал за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин».

В минувшем сезоне вратарь провел в составе казанского клуба лишь 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: t.me/pfcfakel/6757