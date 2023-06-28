Беленов перешел в «Факел». Вратарь сыграл за «Рубин» 4 матча в сезоне-2022/23

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Факел Александр Беленов Футбол

«Факел» объявил о переходе Александра Беленова.

36-летний голкипер перешел в воронежский клуб по истечении срока контракта с «Рубином».

Срок соглашения «Факела» с Беленовым не уточняется.

В течение карьеры Беленов выступал за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин».

В минувшем сезоне вратарь провел в составе казанского клуба лишь 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: t.me/pfcfakel/6757

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11 комментариев

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Никита Самарин
Ответ kokakoka
Сидел под Дюпиным. Теперь будет сидеть под Свиновым
Свинов так-то Спартаку принадлежит и не факт, что они его опять в Факел отдадут (в аренду).
+5
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+5
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bodros
Ответ box2box2
Если Свинова собираются продавать, то это не усиление
А как Факел может его продать?)
+1
0
+1
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GtSwan
Ответ box2box2
Если Свинова собираются продавать, то это не усиление
Как можно продать того, кто тебе не пренадлежит???
Когда можно было - его уже продали в Спартак :)
+1
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Артём Клагиш
окей
0
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Семён Миньёле
Хорошо укрепили вратарскую линию! Селекционная служба на высоте! 👏
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GtSwan
Ответ Forte Live
Перебор, однако. Только Гудиева подписали.
С какого перепугу перебор???
Беленов, Гудиев и молодой Доровских.

P.s. Свинов в Спартак вернулся, Городов ушёл и уже в Родине объявился..
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Forte Live
Ответ GtSwan
С какого перепугу перебор??? Беленов, Гудиев и молодой Доровских. P.s. Свинов в Спартак вернулся, Городов ушёл и уже в Родине объявился..
Тогда +2 - 2
Логично.
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box2box2
Ответ GtSwan
Как можно продать того, кто тебе не пренадлежит??? Когда можно было - его уже продали в Спартак :)
Да он же в аренде, тогда если его вернут из аренды и он не будет играть, хорошо стоял, во многом его заслуга их сохранение в ПЛ
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