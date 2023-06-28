Беленов перешел в «Факел». Вратарь сыграл за «Рубин» 4 матча в сезоне-2022/23
«Факел» объявил о переходе Александра Беленова.
36-летний голкипер перешел в воронежский клуб по истечении срока контракта с «Рубином».
Срок соглашения «Факела» с Беленовым не уточняется.
В течение карьеры Беленов выступал за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин».
В минувшем сезоне вратарь провел в составе казанского клуба лишь 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: t.me/pfcfakel/6757
Когда можно было - его уже продали в Спартак :)
Беленов, Гудиев и молодой Доровских.
P.s. Свинов в Спартак вернулся, Городов ушёл и уже в Родине объявился..
Логично.