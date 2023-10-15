Торуп возглавил «Аугсбург», контракт экс-тренера «Копенгагена» – до 2025 года

Теги бундеслига Германия высшая лига Дания Копенгаген трансферы Аугсбург Йесс Торуп Футбол

Йесс Торуп возглавил «Аугсбург».

Датчанин сменил на посту главного тренера Энрико Масена.

Контракт Торупа с «Аугсбургом» рассчитан до июня 2025 года.

Последним местом работы Торупа был «Копенгаген». 53-летний специалист возглавлял клуб с 2020 по 2022 год и выиграл чемпионат Дании.

На данный момент «Аугсбург» набрал 5 очков в 7 матчах Бундеслиги и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Фото: fcaugsburg.de

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Показалось
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saturn Makeev
показалось...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий