Торуп возглавил «Аугсбург», контракт экс-тренера «Копенгагена» – до 2025 года

Йесс Торуп возглавил «Аугсбург».

Датчанин сменил на посту главного тренера Энрико Масена.

Контракт Торупа с « » рассчитан до июня 2025 года.

Последним местом работы Торупа был « ». 53-летний специалист возглавлял клуб с 2020 по 2022 год и выиграл чемпионат Дании.

На данный момент «Аугсбург» набрал 5 очков в 7 матчах Бундеслиги и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Фото: fcaugsburg.de

Игра: проверьте свою футбольную орфографию