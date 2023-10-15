Торуп возглавил «Аугсбург», контракт экс-тренера «Копенгагена» – до 2025 года
Йесс Торуп возглавил «Аугсбург».
Датчанин сменил на посту главного тренера Энрико Масена.
Контракт Торупа с «Аугсбургом» рассчитан до июня 2025 года.
Последним местом работы Торупа был «Копенгаген». 53-летний специалист возглавлял клуб с 2020 по 2022 год и выиграл чемпионат Дании.
На данный момент «Аугсбург» набрал 5 очков в 7 матчах Бундеслиги и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Фото: fcaugsburg.de
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