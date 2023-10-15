Полю на стадионе «Тоттенхэма» причинен урон на 6-значную сумму в фунтах в результате вандализма: «Инцидент не связан с антисемитизмом»

Теги премьер-лига Англия происшествия болельщики Тоттенхэм Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Стадиону «Тоттенхэма» причинен урон на 6-значную сумму в результате вандализма.

Во время международного перерыва стадион «Тоттенхэма» пострадал от акта вандализма. Сообщается, что пострадали некоторые участки поля. 

Ущерб оценивается в 6-значную сумму в фунтах (то есть от 100 тысяч до 1 миллиона фунтов). Задержан один подозреваемый. 

«Мы можем подтвердить, что один человек был арестован после инцидента, произошедшего в понедельник вечером.

Нет никаких признаков того, что этот инцидент связан с антисемитизмом», – говорится в заявлении клуба. 

Домашняя арена «шпор» стоимостью 1,2 миллиарда фунтов открылась в 2019 году. Стадион вмещает 63 тысячи зрителей.

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3 комментария

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Сослан Бедоев
Леви уже удвоил охрану?
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Ярик01
С бейсболом или амфутболом не связано в этот раз?
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_FoX-
Спортс заботится о своих несведущих в разрядах читателях и указывает, что 6-значная сумма это от 100 тыс до миллиона. Спортс просвещает)
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