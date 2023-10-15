Полю на стадионе «Тоттенхэма» причинен урон на 6-значную сумму в фунтах в результате вандализма: «Инцидент не связан с антисемитизмом»
Стадиону «Тоттенхэма» причинен урон на 6-значную сумму в результате вандализма.
Во время международного перерыва стадион «Тоттенхэма» пострадал от акта вандализма. Сообщается, что пострадали некоторые участки поля.
Ущерб оценивается в 6-значную сумму в фунтах (то есть от 100 тысяч до 1 миллиона фунтов). Задержан один подозреваемый.
«Мы можем подтвердить, что один человек был арестован после инцидента, произошедшего в понедельник вечером.
Нет никаких признаков того, что этот инцидент связан с антисемитизмом», – говорится в заявлении клуба.
Домашняя арена «шпор» стоимостью 1,2 миллиарда фунтов открылась в 2019 году. Стадион вмещает 63 тысячи зрителей.
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