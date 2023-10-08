У «Арсенала» 0 ударов в створ ворот «Сити» за 1-й тайм, у «горожан» – 1
«Арсенал» ни разу за 1-й тайм не пробил в створ ворот «Манчестер Сити».
Команды встречаются в рамках 8-го тура АПЛ. За 1-й тайм «Арсенал» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, всего пробив по воротам 5 раз. «Манчестер Сити» попал в створ ворот «канониров» лишь 1 раз из 3 ударов.
Отметим, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели 1-й тайм без голов в АПЛ впервые с апреля 2012 года. В том матче лондонцы одержали победу благодаря голу Микеля Артеты.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).
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