У «Арсенала» 0 ударов в створ ворот «Сити» за 1-й тайм, у «горожан» – 1

«Арсенал» ни разу за 1-й тайм не пробил в створ ворот «Манчестер Сити».

Команды встречаются в рамках 8-го тура . За 1-й тайм « » не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, всего пробив по воротам 5 раз. « » попал в створ ворот «канониров» лишь 1 раз из 3 ударов.

Отметим, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели 1-й тайм без голов в АПЛ впервые с апреля 2012 года. В том матче лондонцы одержали победу благодаря голу Микеля Артеты.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).

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