Семак о 4-м месте «Зенита»: «Чемпионат покажет, достойны ли мы быть выше. Пропускаем очень простые мячи»

Сергей Семак высказался о нестабильной игре «Зенита» в этом сезоне.

– Вы сказали про пропущенные мячи – их действительно довольно много – пять в двух последних играх. Видите ли вы какую-то общую симптоматику в этих пропущенных мячах?

– Нет, общей нет. Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. И над командными ошибками тоже.

– Минус семь очков от первого места в турнирной таблице после десяти туров – для «Зенита» это непривычная история. На команду это оказывает какое-то давление?

– Наше дело – делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество... Чемпионат покажет, насколько мы достойны того, чтобы быть выше того места, на котором находимся сейчас, – сказал .

7 октября « », который сейчас идет на 4-м месте в таблице, сыграет против «Сочи» в гостях в рамках 11-го тура Мир . Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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