Семак о 4-м месте «Зенита»: «Чемпионат покажет, достойны ли мы быть выше. Пропускаем очень простые мячи»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о нестабильной игре «Зенита» в этом сезоне.

– Вы сказали про пропущенные мячи – их действительно довольно много – пять в двух последних играх. Видите ли вы какую-то общую симптоматику в этих пропущенных мячах?

– Нет, общей нет. Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. И над командными ошибками тоже.

– Минус семь очков от первого места в турнирной таблице после десяти туров – для «Зенита» это непривычная история. На команду это оказывает какое-то давление?

– Наше дело – делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество... Чемпионат покажет, насколько мы достойны того, чтобы быть выше того места, на котором находимся сейчас, – сказал Семак.

7 октября «Зенит», который сейчас идет на 4-м месте в таблице, сыграет против «Сочи» в гостях в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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11 комментариев

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Butkin
В Краснодар и Крылья не верю. На всю дистанцию чемпионата их не хватит.
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Зелёный гопник
Сейчас ситуация нормализуется и Зенит раскатает Краснодар в очной встрече 👌🏻
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Удар Кержакова
4 место пока по игре. Глупее Зенита в этом сезоне никто мячи не пускает.
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Garikus89
Ответ Великий Алонсо
Физрук с самым дорогим составом в чемпе идёт на 4 месте. Причём мало того что у Зенита самый дорогой состав, так ещё и в полтора раза дороже чем у идущего следом Спартака.
Ты после сезона не потеряйся только)
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Groznyi2024
Ответ Великий Алонсо
Физрук с самым дорогим составом в чемпе идёт на 4 месте. Причём мало того что у Зенита самый дорогой состав, так ещё и в полтора раза дороже чем у идущего следом Спартака.
Ты чего про Крылья то молчишь? Неудобно, что даже крылья выше вашего розового недоразумения? В АПЛ все после чемпионства Лестера стали вдруг физруками? Смешные вы
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analogia
Хочется увидеть победу в чемпионате от Краснодара, но скорее всего, скоро они начнут сдуваться, и зенит заберет опять очередное чемпионство
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Удар Кержакова
Ответ Великий Алонсо
Физрук с самым дорогим составом в чемпе идёт на 4 месте. Причём мало того что у Зенита самый дорогой состав, так ещё и в полтора раза дороже чем у идущего следом Спартака.
Спартак в это межсезонье минус 20 млн по трансферам, Зенит плюс 30. А Спартак всё-равно идёт ниже Зенита)))
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