«Хетафе» переименует стадион, убрав из названия имя Альфонсо. Экс-форвард заявил, что футболистки не должны зарабатывать на уровне мужчин
«Хетафе» переименует стадион после скандальных высказываний Альфонсо Переса.
Напомним, бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Альфонсо заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться».
После этого городско совет «Хетафе» и одноименный клуб приняли решение переименовать стадион «Колисеум Альфонсо Перес», убрав из названия имя экс-футболиста. Теперь арена будет называться просто «Колисеум».
Альфонсо – уроженец Хетафе, он находился в системе клуба с 1985 по 1986 год.
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Сомневаюсь, что у Хетафе нет норм легенд для названия.