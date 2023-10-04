«Хетафе» переименует стадион, убрав из названия имя Альфонсо. Экс-форвард заявил, что футболистки не должны зарабатывать на уровне мужчин

«Хетафе» переименует стадион после скандальных высказываний Альфонсо Переса.

Напомним, бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Альфонсо заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться».

После этого городско совет «Хетафе» и одноименный клуб приняли решение переименовать стадион « », убрав из названия имя экс-футболиста. Теперь арена будет называться просто «Колисеум».

Альфонсо – уроженец , он находился в системе клуба с 1985 по 1986 год.

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