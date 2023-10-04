«Хетафе» переименует стадион, убрав из названия имя Альфонсо. Экс-форвард заявил, что футболистки не должны зарабатывать на уровне мужчин

Теги Хетафе Ла Лига женский футбол Колисеум Альфонсо Перес Альфонсо стадионы Футбол

«Хетафе» переименует стадион после скандальных высказываний Альфонсо Переса.

Напомним, бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Альфонсо заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться».

После этого городско совет «Хетафе» и одноименный клуб приняли решение переименовать стадион «Колисеум Альфонсо Перес», убрав из названия имя экс-футболиста. Теперь арена будет называться просто «Колисеум». 

Альфонсо – уроженец Хетафе, он находился в системе клуба с 1985 по 1986 год. 

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19 комментариев

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Streetbor
в клубе находился 1 год и назвали в честь него стадион?? 🤷‍♂️
+29
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El Mejicano
Идиотизм какой...
+26
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corazón blanco
Ответ Streetbor
в клубе находился 1 год и назвали в честь него стадион?? 🤷‍♂️
Он местный уроженец, олимпийский чемпион в составе сборной Испании. Хоть и выступал за Мадрид и Барселону, но лучшие годы провел в Бетисе. Поставив, кстати, рекорд по результативности за сезон в чемпионате в составе андалусийской команды, который так еще никто и не превзошел - 25 мячей.
+11
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Cruel Snake
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+18
-12
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dimamak10
Ох уж это равноправие, смотрю футбол с 2006го и за это время узнал только одну футболистку Эрмосо. С какого они должны получать столько же если их вид спорта мало кому интересен
+6
0
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Геннадий Тёкин
Ответ El Mejicano
Идиотизм какой...
Это уже не лечится, только ампутация...
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Jesse Boy
Ответ Streetbor
в клубе находился 1 год и назвали в честь него стадион?? 🤷‍♂️
тоже заметил, это чё за легенда липовая такая тогда?
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Alex1104
Началась отмена
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rigobersong
Надо переименовать в честь Гринвуда!:)
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Ruslan Bakanov
ля какие молодцы, и человека отменили и стадион переименуют и ЗП футболисткам не поднимут, как бы там сильно они не вякали )
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ dimamak10
Ох уж это равноправие, смотрю футбол с 2006го и за это время узнал только одну футболистку Эрмосо. С какого они должны получать столько же если их вид спорта мало кому интересен
а как же рапино, карпова, морган. не говоря про аду хегерберг или марту
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Borillaz
Спортс, у вас же нормальная прибыль... Ну найдите уже нормальных журналистов и редакторов. Новости уже час, а у вас так и висит "городско совет"... На позорище же
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Турко Ибрагимов
клоунада
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Денис Давыдов
Ответ Cruel Snake
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Уж не в России о свободе слова смеяться.
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bo_larson
Ответ corazón blanco
Он местный уроженец, олимпийский чемпион в составе сборной Испании. Хоть и выступал за Мадрид и Барселону, но лучшие годы провел в Бетисе. Поставив, кстати, рекорд по результативности за сезон в чемпионате в составе андалусийской команды, который так еще никто и не превзошел - 25 мячей.
Да пусть он хоть Месси будет, по сути просто родился на районе и в системе клуба был целый год, ну офигеть заслуги для имени стадиона)

Сомневаюсь, что у Хетафе нет норм легенд для названия.
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