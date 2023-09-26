Где смотреть Реал Мадрид – Лас-Пальмас, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 сентября

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

В среду, 27 сентября, сыграют Реал Мадрид и Лас-Пальмас в 7 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Лас-Пальмас

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Реал Мадрид: все новости

Лас-Пальмас: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Реал Мадрид – Лас-Пальмас

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