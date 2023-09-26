Директор «Лейпцига»: «Хотим, чтобы Симонс остался у нас не до лета 2024 года, а дольше»

Теги ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция РБ Лейпциг Макс Эберль Хави Симонс Футбол

Спортивный директор «Лейпцига» высказался о Хави Симонсе.

Хавбек «ПСЖ» выступает за немецкий клуб на правах аренды. В 5 матчах сезона Бундеслиги на счету 20-летнего игрока сборной Нидерландов 3 гола и 4 ассиста.

«Конечно, мы намерены продлить его пребывание в команде на наиболее выгодных для нас условиях.

Хави здорово начал и находится в очень хорошей форме. А мы стараемся делать так, чтобы он был эмоционально привязан к «Лейпцигу» и остался у нас не до лета 2024 года, а дольше», – сказал Макс Эберль.

По данным kicker, у «РБ Лейпциг» нет опции выкупа Симонса по окончании текущего сезона.

Статистика полузащитника – здесь.

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6 комментариев

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Алекс 777
в лейпциге работают мега профи. постоянно находят игроков,которым немного остается что бы стать звездами и помогают им раскрыться.
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Johnie
Ответ Гамаль Хайдаров
во время свалил с ПСЖ и уже стал показывать достойную игру, а мог бы сейчас с такими бистами как он разрывать в Барсе…
Если бы не аренды в ПСВ и РБ, то закис.

В сезоне 21/22 был в заявке ПСЖ и даже 10 игр не провел полных.

Нидерланды и Германия - лучшие места, чтобы играть регулярно при должном подходе к работе
+5
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окечуква
Если Симонс не дурак, то и сам форсировать ситуацию не будет, даже если проведет сейчас в Лейпциге идеальный сезон.
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Алекс 777
в лейпциге работают мега профи. постоянно находят игроков,которым немного остается что бы стать звездами и помогают им раскрыться.
Да он и в ПСВ в прошлом сезоне неплохо раскрылся.
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