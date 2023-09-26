Директор «Лейпцига»: «Хотим, чтобы Симонс остался у нас не до лета 2024 года, а дольше»
Спортивный директор «Лейпцига» высказался о Хави Симонсе.
Хавбек «ПСЖ» выступает за немецкий клуб на правах аренды. В 5 матчах сезона Бундеслиги на счету 20-летнего игрока сборной Нидерландов 3 гола и 4 ассиста.
«Конечно, мы намерены продлить его пребывание в команде на наиболее выгодных для нас условиях.
Хави здорово начал и находится в очень хорошей форме. А мы стараемся делать так, чтобы он был эмоционально привязан к «Лейпцигу» и остался у нас не до лета 2024 года, а дольше», – сказал Макс Эберль.
По данным kicker, у «РБ Лейпциг» нет опции выкупа Симонса по окончании текущего сезона.
Статистика полузащитника – здесь.
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В сезоне 21/22 был в заявке ПСЖ и даже 10 игр не провел полных.
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