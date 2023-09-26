Директор «Лейпцига»: «Хотим, чтобы Симонс остался у нас не до лета 2024 года, а дольше»

Спортивный директор «Лейпцига» высказался о Хави Симонсе.

Хавбек « » выступает за немецкий клуб на правах аренды. В 5 матчах сезона Бундеслиги на счету 20-летнего игрока сборной Нидерландов 3 гола и 4 ассиста.

«Конечно, мы намерены продлить его пребывание в команде на наиболее выгодных для нас условиях.

Хави здорово начал и находится в очень хорошей форме. А мы стараемся делать так, чтобы он был эмоционально привязан к «Лейпцигу» и остался у нас не до лета 2024 года, а дольше», – сказал .

По данным kicker, у « » нет опции выкупа по окончании текущего сезона.

Статистика полузащитника – здесь.

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