Тен Хаг про 1:0 с «Бернли»: «Многое было против «МЮ», включая травмы и решения, это как закон Мерфи. Но когда мы дисциплинированны и следуем правилам, с нами тяжело играть»
Эрик тен Хаг доволен командной игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли».
«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками. Необязательно было их проигрывать. И сегодня победа была необходима.
Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек – и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.
Многое было против нас, включая травмы и решения. Как и сегодня. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина.
В каждом матче у нас были хорошие отрезки, но для того, чтобы побеждать, нужна стабильность. И сегодня мы великолепно провели игру. Эванс отдал блистательный пас, и движение и удар Бруну ему соответствовали.
В прошлом сезоне мы лидировали в АПЛ по сухим матчам. Мы играли дисциплинированно и следовали правилам. Когда мы так поступаем, играть против «Манчестер Юнайтед» тяжело», – сказал главный тренер манкунианцев.
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Надо было еще добавить: "Вернулись, чтобы править"
В прошлом сезоне у тебя был Де Хеа
Владение 60 на 40
По ударам равенство
По ХГ у одного клуба чуть больше (на 1 десятую)
630 передач против 400
123 атаки против 75
Угадайте, у какого клуба все показатели выше?
https://www.sports.ru/football/1037302883.html
Так еще и откровенное вранье:
Из 17 сухих игр в АПЛ по воротам не пробили всего в двух матчах
во-вторых, когда вы говорите никогда, вы все 150 лет имеете в виду или только те несколько лет, что сами застали?
вот чисто затравки ради, даже не копая глубоко, если сравнивать сегодняшний Юнайтед с командой Ван Гала из 2015, забуксовавшей командой Фергюсона из 2002 или вообще первой командой Фергюсона из конца 1980-х - какая хуже на ваш взгляд?
Мяч Бруну просто класс, как же великолепно споймал на ногу !
Но чем больше вижу комментарии главных тренеров после слабых игр, ОЧЕНЬ малый процент в этом сознается, наверное это лучше, чем говорить публично что игроки выглядят уставшими уже на 1-ой минуте.
Надеюсь это реально травмы мешают, как про это сетует голландец, потому что пока выглядит все очень фигово :(
Но такие как вы будут спорить против фактов, придумывая различные отмазы