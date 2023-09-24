Тен Хаг про 1:0 с «Бернли»: «Многое было против «МЮ», включая травмы и решения, это как закон Мерфи. Но когда мы дисциплинированны и следуем правилам, с нами тяжело играть»

Эрик тен Хаг доволен командной игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли».

«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками. Необязательно было их проигрывать. И сегодня победа была необходима.

Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек – и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.

Многое было против нас, включая травмы и решения. Как и сегодня. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина.

В каждом матче у нас были хорошие отрезки, но для того, чтобы побеждать, нужна стабильность. И сегодня мы великолепно провели игру. Эванс отдал блистательный пас, и движение и удар ему соответствовали.

В прошлом сезоне мы лидировали в по сухим матчам. Мы играли дисциплинированно и следовали правилам. Когда мы так поступаем, играть против « » тяжело», – сказал главный тренер манкунианцев.

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