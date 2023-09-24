Тен Хаг про 1:0 с «Бернли»: «Многое было против «МЮ», включая травмы и решения, это как закон Мерфи. Но когда мы дисциплинированны и следуем правилам, с нами тяжело играть»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс Бернли Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен командной игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли».

«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками. Необязательно было их проигрывать. И сегодня победа была необходима.

Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек – и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.

Многое было против нас, включая травмы и решения. Как и сегодня. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина.

В каждом матче у нас были хорошие отрезки, но для того, чтобы побеждать, нужна стабильность. И сегодня мы великолепно провели игру. Эванс отдал блистательный пас, и движение и удар Бруну ему соответствовали.

В прошлом сезоне мы лидировали в АПЛ по сухим матчам. Мы играли дисциплинированно и следовали правилам. Когда мы так поступаем, играть против «Манчестер Юнайтед» тяжело», – сказал главный тренер манкунианцев.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Сколько пафоса в его словах после победы над подвалом лиги.
Надо было еще добавить: "Вернулись, чтобы править"
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
На вас тяжело смотреть
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
"В прошлом сезоне мы лидировали в АПЛ по сухим матчам"
В прошлом сезоне у тебя был Де Хеа
+27
-12
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Топ клуб играл с новичком из шипа
Владение 60 на 40
По ударам равенство
По ХГ у одного клуба чуть больше (на 1 десятую)
630 передач против 400
123 атаки против 75
Угадайте, у какого клуба все показатели выше?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Troublemaker
Где-то и когда-то мы уже встречали подобное:
https://www.sports.ru/football/1037302883.html
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Ложный Латераль
Вот серьёзно, даже лень уже стебать этого чела. Его слова всё больше напоминают цитаты из инстаграма Роналду после матчей. Как будто говорит ChatGPT. Во что он превратил МЮ? Команда чудом забила 3м претендентам на вылет и дальше защищала ворота с 70 минуты матча. Забивать всё еще некому. Компани и ко возили весь матч МЮ как могли, но класса не хватило на голы
в команду лч?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Вы заметили, насколько больше стало местоимений "мы"? Как ИХ поражения, превратились в НАШИ победы?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Ответ Anttii
В половине сухих матчей в прошлом сезоне в створ МЮ даже не били.
Мало того, что это глупый аргумент
Так еще и откровенное вранье:
Из 17 сухих игр в АПЛ по воротам не пробили всего в двух матчах
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anttii
Ответ Копатель морей
"В прошлом сезоне мы лидировали в АПЛ по сухим матчам" В прошлом сезоне у тебя был Де Хеа
В половине сухих матчей в прошлом сезоне в створ МЮ даже не били.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
МЮ на тренировке: 4 паса между защитниками, потом передача вратарю и вратарь выбивает мяч
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CyberUnited
Помню Артета начал свой второй полноценный сезон с 3 поражений в АПЛ, сколько же вони было в его адрес, а потом набрали дикую форму с середины сезона. Сейчас привыкли менять тренеров как перчатки. Три сезона это минимум, который должен проработать Тен Хаг, чтобы делать какие-то выводы.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Anttii
В половине сухих матчей в прошлом сезоне в створ МЮ даже не били.
Не спорь с ним, а то он напишет, что это глупый аргумент, а потом ограничит тебе возможность отвечать на его комменты 😅
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita_C47
Ответ Billy_Shears
На вас тяжело смотреть
Так не смотрите ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Блуждающий странник
Так тут эксперты спортс судят сугубо по результату. Либо исходя из своих симпатий. Честно говоря думал аудитория спортс поадекватнее аудитории ВК, а на деле чуть старше, но зато самомнение у большинства как у Мостового, жаль в футболе бэкграунда никакого в отличие от царя. Все их выводы это сугубо их ощущения) Я более чем уверен столько вони вокруг МЮ сугубо из-за фанатов Роналду и Де Хеа. Хотя первый виноват сам во всем, а второй просто устарел как вратарь, но хейтеров у МЮ и Тен Хага теперь куча
Я просто в шоке. За 7 лет, что я на этом сайте я впервые сталкиваюсь с такой вонью и неадекватностью в комментах на ветках МЮ. Раньше такое было на ветках Барсы и Реала, а сейчас и у нас 🤦🏻‍♂️ ощущение, как будто тут школота одна, хотя раньше я думал, что тут больше бумеров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Ложный Латераль
Я не буду переубеждать вас(всмысле фанатов ТХ) у вас свой мир, который не рухнет даже после увольнения ТХ(обязательно найдёте крайних). Но факт остаётся факом, МЮ никогда не был так плох.
во-первых, с чего вы взяли, что я фанат ТХ?
во-вторых, когда вы говорите никогда, вы все 150 лет имеете в виду или только те несколько лет, что сами застали?
вот чисто затравки ради, даже не копая глубоко, если сравнивать сегодняшний Юнайтед с командой Ван Гала из 2015, забуксовавшей командой Фергюсона из 2002 или вообще первой командой Фергюсона из конца 1980-х - какая хуже на ваш взгляд?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
Или команда не успела восстановиться после последнего матча или это ЭТХ намудрил, но с Бёрнли 38% владения мячом это уже слишком.
Мяч Бруну просто класс, как же великолепно споймал на ногу !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bibendum
Победа не благодаря, а вопреки. Хорошо, что у Мартинеса травма обнаружилась, и он не играл. Эванс должен играть в основе. И да, стоит задуматься, когда лучшим игроком матча становится 35-летний ветеран-резервист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eclatsport
Это не отменяет того факта, что ТХ физрук, и его надо менять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kekemeke
Футбол максимально унылый был от МЮ, надеюсь ЭТХ это понимает.

Но чем больше вижу комментарии главных тренеров после слабых игр, ОЧЕНЬ малый процент в этом сознается, наверное это лучше, чем говорить публично что игроки выглядят уставшими уже на 1-ой минуте.

Надеюсь это реально травмы мешают, как про это сетует голландец, потому что пока выглядит все очень фигово :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
piper65
Статистика - упрямая штука (хоть и зависимая от толкования), и она не врет: игра была с преимуществом Бернли (xG 1.12 на 0.91, мы превзошли их только по заблокированным ударам, что на самом деле сомнительное преимущество). Так что 3 очка не пахнут, конечно, но общее впечатление от игры очень так себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Ответ Troublemaker
Где-то и когда-то мы уже встречали подобное: https://www.sports.ru/football/1037302883.html
В гилос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Его интервью с начала сезона - это по сути начала конца его тренерской деятельности в МЮ. Он откровенно поплыл, не понимает причин, но зато в интервью заявляет, что найдёт и разберётся, не может улучшить ни игроков, ни саму игру команды. Ван Гал и Моуриньо столько не ныло в прессе. Так же жалко, а скорее даже нелепо, выглядел разве что временщик Рангник.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Ответ Street Fighter
Не спорь с ним, а то он напишет, что это глупый аргумент, а потом ограничит тебе возможность отвечать на его комменты 😅
И правильно сделает, ибо в 15 из 17 игр по воротам били
Но такие как вы будут спорить против фактов, придумывая различные отмазы
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Street Fighter
Не удалось отправить отправить комментарий - пользователь ограничил возможность ответов на его комментарии» Копатель морей, ты вот эту заразу сначала убери, чтобы я тебе лично мог ответить, а потом уже общайся со мной 😂
Ты такой интересный конечно, сидишь на мои комменты отвечаешь постоянно, а мне возможность тебе ответить закрыл 🤣🤦🏻‍♂️ Я тебе неприятен? Значит не лезь ко мне и всё)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Under
в команду лч?
Я не буду переубеждать вас(всмысле фанатов ТХ) у вас свой мир, который не рухнет даже после увольнения ТХ(обязательно найдёте крайних). Но факт остаётся факом, МЮ никогда не был так плох.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий