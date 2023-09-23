«Барселона» забила 3 гола «Сельте» с 81-й по 89-ю минуту, отыгралась с 0:2 и победила

«Барселона» сделала камбэк в концовке матча с «Сельтой».

Каталонский клуб принимал команду из Виго в 6-м туре .

По ходу игры « » вела со счетом 2:0 – забил на 19-й минуте, а Анастасиос Дувикас – на 76-й.

Однако « » смогла сделать камбэк и добиться победы – сравнял счет, забив на 81-й и 86-й минутах, а Жоау Канселу вывел свою команду вперед на 89-й.

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