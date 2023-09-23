«Барселона» забила 3 гола «Сельте» с 81-й по 89-ю минуту, отыгралась с 0:2 и победила
«Барселона» сделала камбэк в концовке матча с «Сельтой».
Каталонский клуб принимал команду из Виго в 6-м туре Ла Лиги.
По ходу игры «Сельта» вела со счетом 2:0 – Йорген Ларсен забил на 19-й минуте, а Анастасиос Дувикас – на 76-й.
Однако «Барселона» смогла сделать камбэк и добиться победы – Роберт Левандовски сравнял счет, забив на 81-й и 86-й минутах, а Жоау Канселу вывел свою команду вперед на 89-й.
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Вот так сразу и надо было играть.
Канселу и Феликс просто топовые топы - повезло нам с ними )
Ну и Лева вовремя дублем выстрелил )
обрадовался
ну, думаю, даже если камбекнут, то 2-2 максимум
захожу через 15 минут: 3-2 😑
Хорошо, что отыгрались, с победой всех!