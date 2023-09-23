«Барселона» забила 3 гола «Сельте» с 81-й по 89-ю минуту, отыгралась с 0:2 и победила

Теги Барселона Сельта Ла Лига Роберт Левандовски Жоау Канселу Йорген Ларсен Анастасиос Дувикас Футбол

«Барселона» сделала камбэк в концовке матча с «Сельтой».

Каталонский клуб принимал команду из Виго в 6-м туре Ла Лиги

По ходу игры «Сельта» вела со счетом 2:0 – Йорген Ларсен забил на 19-й минуте, а Анастасиос Дувикас – на 76-й.

Однако «Барселона» смогла сделать камбэк и добиться победы – Роберт Левандовски сравнял счет, забив на 81-й и 86-й минутах, а Жоау Канселу вывел свою команду вперед на 89-й. 

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66 комментариев

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cektor
Кансело топ!!!
+84
-4
+80
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Hella black
Ответ Gravdaar Iyaad
80 минута, смотрю 0-2 обрадовался ну, думаю, даже если камбекнут, то 2-2 максимум захожу через 15 минут: 3-2 😑
Сливки прокисли
+52
-4
+48
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ak0809
Больше чем клуб!!!
+42
-5
+37
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песидог
Ответ cektor
Кансело топ!!!
И гави какой пас, ах
+22
-1
+21
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Эксперт Спортс
Мне понравилось одно. Сделали вид будто отдали матч играя в пустые перепасовки, и бац раз бац два бац третий
+18
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+18
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Bentley Verura
отличный камбэк, браво
+18
-2
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usman703
У команды нет прежнего прессинга уже который матч. Гюндоган ещё в начале матча призывал игроков активнее прессинговать, но его мало кто слушал. Игра оставляла желать лучшего, хотя стоит признать при Хави Барса научилась бороться до последнего и выгрызать тяжелые матчи.
+17
-2
+15
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Catalonia is the independent republic
Феликс и Канселу топ аренды)
+13
0
+13
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Кирилл
За 10 минут перевернули матч с головы на ноги )
Вот так сразу и надо было играть.

Канселу и Феликс просто топовые топы - повезло нам с ними )
Ну и Лева вовремя дублем выстрелил )
+11
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+11
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Manu Maks
Ответ Gravdaar Iyaad
80 минута, смотрю 0-2 обрадовался ну, думаю, даже если камбекнут, то 2-2 максимум захожу через 15 минут: 3-2 😑
Молодцы ! Поклонник Мадрида!
+11
-1
+10
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ketch-messi
За счёт таких матчей и берётся чемпионство!!! Молодцы 👏 Показали характер 💪🏼 💪🏼💪🏼
+10
0
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Gravdaar Iyaad
80 минута, смотрю 0-2
обрадовался
ну, думаю, даже если камбекнут, то 2-2 максимум
захожу через 15 минут: 3-2 😑
+15
-5
+10
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hq91
На характере вытащили игру в концовке матча, это качество чемпионов 💪
+9
0
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Мухаммадали Курбонов
Это было нечто красавцы
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Эксперт Спортс
Ответ cektor
Кансело топ!!!
Уровень соответствующий Барсе
+9
-1
+8
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Игорь Павлов
Всех болельщиков Барсы с победой!!! 🔵🔴
+7
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Станислав Л
Канселу - это суперусиление!
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Rachid
Хави должен провести разбор - так играть нельзя категорично!
Хорошо, что отыгрались, с победой всех!
+5
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Шурик Шурик
Ответ llolishe
А что Сельта парковать бус не умеет Такие команды как раз должны это уметь При счете 0-2 надо было оборону укрепить
По физухе очень резко просело, видно стало, что после 2-го гола остыли, а каталонцы нет. Чуть-чуть не хватило, была бы команда поопытнее - додержали бы такой счет
+5
0
+5
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Iamliam
Ответ cektor
Кансело топ!!!
Напомнило кстати победный гол С.Роберто в памятном матче с Псж в ЛЧ (6:1). И оба защитники номинально.
+5
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vottakoi!
Кто-то тут вчера говорил, что у Барсы нет характера, где ты?
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Catalonia is the independent republic
Ответ llolishe
А что Сельта парковать бус не умеет Такие команды как раз должны это уметь При счете 0-2 надо было оборону укрепить
70 минут он был припаркован
+5
0
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Ad Adev
Барса есть Барса🏆🥇
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Flylink
Ответ инна витенберг
Бывают чудеса, чтобы ходячая команда выиграла. Бегать никто не хочет, полностью отсутствует динамика, неужели Хави такой слепой. Очевидно да
Куда бежать? Мне кажется вы вид спорта перепутали, смотрите лёгкую атлетику
+4
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a.sh.s.
Барса суперский камбэкнула. Хави молодец иправился за свои ошибки и очень сильно рискнул, риск оправдал себя.
+4
0
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