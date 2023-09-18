Клопп дал автограф ребенку на пресс-конференции: «Это был лучший вопрос»
Юрген Клопп дал автограф ребенку во время пресс-конференции.
Главный тренер «Ливерпуля» отвечал на вопросы журналистов после победы над «Вулверхэмптоном» (3:1). В какой-то момент к нему подошел маленький мальчик и спросил: «Можно взять ваш автограф?»
Юрген улыбнулся и ответил: «Конечно можно». Расписываясь в блокноте, тренер сказал: «Я на 100% уверен, что это лучший вопрос за всю пресс-конференцию».
После этого мальчик попросил Клоппа расписаться на футболке с именем Алиссона. Немецкий специалист сказал: «Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос».
Когда мальчик забрал маркер и ушел, Клопп с улыбкой сказал: «Лучше уже не будет».
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Кто-то из зала - «это был лучший ответ»