Клопп дал автограф ребенку на пресс-конференции: «Это был лучший вопрос»

Юрген Клопп дал автограф ребенку во время пресс-конференции.

Главный тренер « » отвечал на вопросы журналистов после победы над «Вулверхэмптоном» (3:1). В какой-то момент к нему подошел маленький мальчик и спросил: «Можно взять ваш автограф?»

улыбнулся и ответил: «Конечно можно». Расписываясь в блокноте, тренер сказал: «Я на 100% уверен, что это лучший вопрос за всю пресс-конференцию».

После этого мальчик попросил Клоппа расписаться на футболке с именем Алиссона. Немецкий специалист сказал: «Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос».

Когда мальчик забрал маркер и ушел, Клопп с улыбкой сказал: «Лучше уже не будет».

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