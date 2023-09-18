Клопп дал автограф ребенку на пресс-конференции: «Это был лучший вопрос»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп дал автограф ребенку во время пресс-конференции.

Главный тренер «Ливерпуля» отвечал на вопросы журналистов после победы над «Вулверхэмптоном» (3:1). В какой-то момент к нему подошел маленький мальчик и спросил: «Можно взять ваш автограф?»

Юрген улыбнулся и ответил: «Конечно можно».  Расписываясь в блокноте, тренер сказал: «Я на 100% уверен, что это лучший вопрос за всю пресс-конференцию».

После этого мальчик попросил Клоппа расписаться на футболке с именем Алиссона. Немецкий специалист сказал: «Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос». 

Когда мальчик забрал маркер и ушел, Клопп с улыбкой сказал: «Лучше уже не будет».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NOOhr
Ответ Cyle Rayner
Клопп такой добряк))) когда дела идут хорошо)))
Не уверен, что он бы дал ребенку леща даже в случае проигрыша)
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Какой же Клопп чадолюбивый!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cyle Rayner
Клопп такой добряк))) когда дела идут хорошо)))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Ответ Вячеслав Лобачев
Какой же Клопп......уже не знаю что придумать 😂
Белозубый
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SamSam
Когда ребёнок сказал: Спасибо
Кто-то из зала - «это был лучший ответ»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Лобачев
Какой же Клопп......уже не знаю что придумать 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NOOhr
Дети всегда дарят позитив….
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Клопп крутой мужик). Всегда за ним интересно следить, будь он веселым или в гневе. Отличное чувство юмора у него.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все будет Ок
Какой же Клопп крутой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ NOOhr
Не уверен, что он бы дал ребенку леща даже в случае проигрыша)
это ж не роналду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ Вячеслав Лобачев
Какой же Клопп......уже не знаю что придумать 😂
какой же Клопп хороший Майкл Джексон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий