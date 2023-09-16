Дмитрий Селюк: «Клубы РПЛ не умеют продавать игроков в Европу. Ситуация с Малкомом – нестандартная»
Дмитрий Селюк считает, что клубы Мир РПЛ не умеют продавать игроков в Европу.
«Нужно признать, что продавать клубы РПЛ в Европу не умеют. Если клуб РПЛ покупает легионера, то после перепродает его себе в убыток.
Пример Малкома привести можно, но там ситуация нестандартная — сейчас в Саудовскую Аравию продают футболистов по завышенной себестоимости. Давайте возьмем в пример «Спартак» — они отдали Бальде и Николсона в аренды — это разве выгодные сделки?
Поймите, покупать легионеров для дальнейшей выгоды можно при двух условиях — чтобы они либо оставили свой вклад в историю клуба, либо затем продать дороже суммы, за которую они были куплены. Это логичные и прозрачные законы рынка.
Видим ли мы такое в РПЛ? Нет, это лишь единичные примеры», — сказал футбольный агент.
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Такое ощущение, что Селюк просто привозит каких-то мужиков из Африки, выдаёт их за молодых футболистов, впаривает клубам из России, Казахстана, Ирана, Азербайджана, за полгода в этих клубах понимают, что им привезли непонятно кого, и избавляются от него. А Селюк за комиссию находит для него новый клуб, где ещё не знают насколько крутой мастер к ним едет. И верят ему по ходу только потому, что однажды он нашёл Яя Туре.
Малком, как он и сказал, исключение
А он подходит к человеку, который бюджет пилит и предлагает взять дерево в обмен на сумму, возвращённую директору в чемоданчике.