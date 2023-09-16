Дмитрий Селюк: «Клубы РПЛ не умеют продавать игроков в Европу. Ситуация с Малкомом – нестандартная»

Дмитрий Селюк считает, что клубы Мир РПЛ не умеют продавать игроков в Европу.

«Нужно признать, что продавать клубы в Европу не умеют. Если клуб РПЛ покупает легионера, то после перепродает его себе в убыток.

Пример Малкома привести можно, но там ситуация нестандартная — сейчас в Саудовскую Аравию продают футболистов по завышенной себестоимости. Давайте возьмем в пример «Спартак» — они отдали Бальде и Николсона в аренды — это разве выгодные сделки?

Поймите, покупать легионеров для дальнейшей выгоды можно при двух условиях — чтобы они либо оставили свой вклад в историю клуба, либо затем продать дороже суммы, за которую они были куплены. Это логичные и прозрачные законы рынка.

Видим ли мы такое в РПЛ? Нет, это лишь единичные примеры», — сказал футбольный агент.

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