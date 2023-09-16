Дмитрий Селюк: «Клубы РПЛ не умеют продавать игроков в Европу. Ситуация с Малкомом – нестандартная»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Селюк высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Дмитрий Селюк считает, что клубы Мир РПЛ не умеют продавать игроков в Европу.

«Нужно признать, что продавать клубы РПЛ в Европу не умеют. Если клуб РПЛ покупает легионера, то после перепродает его себе в убыток.

Пример Малкома привести можно, но там ситуация нестандартная — сейчас в Саудовскую Аравию продают футболистов по завышенной себестоимости. Давайте возьмем в пример «Спартак» — они отдали Бальде и Николсона в аренды — это разве выгодные сделки?

Поймите, покупать легионеров для дальнейшей выгоды можно при двух условиях — чтобы они либо оставили свой вклад в историю клуба, либо затем продать дороже суммы, за которую они были куплены. Это логичные и прозрачные законы рынка.

Видим ли мы такое в РПЛ? Нет, это лишь единичные примеры», — сказал футбольный агент.

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12 комментариев

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Филипп Петров
А Саудовская Аравия очень европейская страна, ага
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ZarvuR2020
И с Захаряном была нестандартная. И Шиманьским. И с Паредесом.
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Oleg Olegov
Ну Селюк крутой агент. Я сейчас ради интереса открыл трансфермаркт, посмотрел рандомно несколько его клиентов, почти все они удивительно похожи друг на друга внешне, и почти все они меняют клубы каждые полгода/год. У некоторых к 23 годам уже по пять-семь клубов в карьере.
Такое ощущение, что Селюк просто привозит каких-то мужиков из Африки, выдаёт их за молодых футболистов, впаривает клубам из России, Казахстана, Ирана, Азербайджана, за полгода в этих клубах понимают, что им привезли непонятно кого, и избавляются от него. А Селюк за комиссию находит для него новый клуб, где ещё не знают насколько крутой мастер к ним едет. И верят ему по ходу только потому, что однажды он нашёл Яя Туре.
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Михаил1970
Зато агенты в РПЛ при минимальных суммах продаж имеют самые большие комиссионные.
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Dmitry Orlov
И в Динамо такие: ну да, ну да, вообще не умеем.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Зенит всё таки может иногда продавать неплохо, но не часто. А вот у остальных клубов действительно с этим проблема.
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Mapku3
К нам едут играть по завышенному ценнику. Плюс многие покупают игроков, которые, по их ожиданиям, должны давать результат здесь и сейчас, а не на перспективу. Естественно перепродать такого игрока с прибылью маловероятно. Неужели кто-то думает, что саудиты как-то наварятся от перепродажи купленных игроков?
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deadjoker
Они просто все белые, их продавать не так удобно :)))
Малком, как он и сказал, исключение
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Плевал я
Ответ ZarvuR2020
И с Захаряном была нестандартная. И Шиманьским. И с Паредесом.
Захарян топовый легионер)) если только в Испании
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Dmitry Orlov
Ответ ZarvuR2020
И с Захаряном была нестандартная. И Шиманьским. И с Паредесом.
К двум упомянутым динамовским + Моро и Сазонов.
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Антон Шаповалов
Ответ Dmitry Orlov
К двум упомянутым динамовским + Моро и Сазонов.
Моро точно не в кассу, его брали за 6-8 млн, а продали за 2,5 + процент от перепродажи, но то что он будет - далеко не факт.
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Гусеконь
Ответ Oleg Olegov
Ну Селюк крутой агент. Я сейчас ради интереса открыл трансфермаркт, посмотрел рандомно несколько его клиентов, почти все они удивительно похожи друг на друга внешне, и почти все они меняют клубы каждые полгода/год. У некоторых к 23 годам уже по пять-семь клубов в карьере. Такое ощущение, что Селюк просто привозит каких-то мужиков из Африки, выдаёт их за молодых футболистов, впаривает клубам из России, Казахстана, Ирана, Азербайджана, за полгода в этих клубах понимают, что им привезли непонятно кого, и избавляются от него. А Селюк за комиссию находит для него новый клуб, где ещё не знают насколько крутой мастер к ним едет. И верят ему по ходу только потому, что однажды он нашёл Яя Туре.
или сидит на процентах от отката и все делают вид, что он агент.
А он подходит к человеку, который бюджет пилит и предлагает взять дерево в обмен на сумму, возвращённую директору в чемоданчике.
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