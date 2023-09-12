«В Болгарии есть те, кто любит Россию, а есть те, кто лучше к Америке относится. Я нормально отношусь к РФ». Экс-игрок «Амкара» Сираков о политике

Экс-игрок «Амкара» рассказал, как в Болгарии относятся к России и россиянам.

Сираков выступал за « » с 2004 по 2015 год. Сейчас он тренер молодежной команды болгарского «Лудогорца».

– Зимой был скандал, когда болгарский клуб отказался играть с российскими командами. Как вы к этому отнеслись?

– Для меня такой отказ играть непонятен. Думаю, команды не виноваты – делают, что сверху скажут.

Считаю, спорт не надо мешать с политикой, чтобы все было нормально. Футболисты ни в чем не виноваты. Понимаете, сейчас просто такое во всем мире.

– Как в целом в Болгарии относятся к русским людям?

– Думаю, что как и везде: есть те, кто любит Россию, а есть кто лучше к Америке относится. Но я лично нормально отношусь: у меня множество хороших воспоминаний о России, – заявил .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS