«В Болгарии есть те, кто любит Россию, а есть те, кто лучше к Америке относится. Я нормально отношусь к РФ». Экс-игрок «Амкара» Сираков о политике

Теги Амкар Захари Сираков премьер-лига Россия высшая лига Болгария Лудогорец Политика Футбол

Экс-игрок «Амкара» рассказал, как в Болгарии относятся к России и россиянам.

Сираков выступал за «Амкар» с 2004 по 2015 год. Сейчас он тренер молодежной команды болгарского «Лудогорца».

– Зимой был скандал, когда болгарский клуб отказался играть с российскими командами. Как вы к этому отнеслись?

– Для меня такой отказ играть непонятен. Думаю, команды не виноваты – делают, что сверху скажут.

Считаю, спорт не надо мешать с политикой, чтобы все было нормально. Футболисты ни в чем не виноваты. Понимаете, сейчас просто такое во всем мире.

– Как в целом в Болгарии относятся к русским людям?

– Думаю, что как и везде: есть те, кто любит Россию, а есть кто лучше к Америке относится. Но я лично нормально отношусь: у меня множество хороших воспоминаний о России, – заявил Захари Сираков.

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3 комментария

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pit4er
Как-то без восхищения
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Назар Игорь
Есть люди умеющие пить водку, и есть люди не умеющие пить водку, но пьющие еë.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Назар Игорь
Есть люди умеющие пить водку, и есть люди не умеющие пить водку, но пьющие еë.
А есть люди с офигительными аналогиями
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