Фанаты Ирландии показали футболку Месси и кричали «Месси, Месси», «Аргентина, Аргентина» на матче с Францией. Это отсылка к финалу ЧМ-2022

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу болельщики сборная Ирландии по футболу Парк де Пренс ЧМ-2022 квалификация Евро-2024 Интер Майами Футбол

Болельщики сборной Ирландии дразнили французов во время матча.

Во время матч отбора на Евро-2024 на «Парк де Пренс» ирландские фанаты развернули футболку Лионеля Месси и кричали «Месси, Месси» и «Аргентина, Аргентина».

Скандирования с трибун стадиона начали доноситься примерно на 65-й минуте, когда счет был уже 2:0 в пользу сборной Франции. Это была отсылка к финалу чемпионата мира-2022, где французы уступили Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

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34 комментария

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che kaif
АнриАнри в ответ услышали ирландцы
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Дмитрий Крутенко
Когда сами не могут ничего приходится вспоминать, что кто-то когда-то обыгрывал соперника.
+24
-5
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Тухель
Твою сборную унижают, а ты занимаешься такой фигней?
Пришли бы ирландцы в футболках Анри и то было бы креативнее, а так обычная гопота с нулевым воображением.
+17
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+12
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S100 Winner
И в чём новость????
+11
-7
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bulldozer
«Это отсылка к финалу ЧМ-2022»

Спасибо, спортс, без этого уточнения мы бы точно никак не догадались!
+3
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majestic1980
Прятаться за спину сильного это признак слабости
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Achilles 21
Ответ Direct free kick
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отдыхай и пей балтику))))
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-5
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Rus Donskoy
Direct friik мы поможем тебе) Внутрь))
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Dmitriy Korchagin
Фантастический накал страстей! Буря эмоций 🌊
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Ранальду с пивком
Я думаю французов обидеть вообще никак у них не получится , учитывая что их сборная катком проходит по любому сопернику
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Евгений Дмитриченко
Это отсылка к игре рукой анри, очевидно же.
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milya ololo
Месси это продукт мирового правительства. Что собственно показывают Ирландцы.
После того как загорелась на небосклоне спортивного мира Звезда в лице Криштиану, "кукловоды" решили уничтожить в массовом сознании модель гетеросексуального мужчины, ухоженного, следящего за собой. образ мужчины который привык добиваться всех поставленных целей. Вспоминайте все вбросы против Криштиану во время всей его карьеры.
вместо человека на которого должны равняться миллионы детей, выбрали неказистого, замкнутого, молчаливого человека. Ведь молчание им выгодно. весь путь Месси это огромная коррупция. от забитых липовых "штрафных", олимпиад, медалек, Золотых мячей. Как венец этого всего пира во время чумы - Чемпионат мира. Ему приписывают сходство с Марадоной. а по факту это просто кукла, дабы стабилизировать ситуацию в Латинской Америке. Этакий идол, для малообразованных людей. Пеонеля уже возвели в культ многие люди на нашей планете. И скоро эта говорящая голова будет диктовать своей фан-базе как нужно жить.
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Экспертное мнение
Ответ S100 Winner
И в чём новость????
Действительно, даже в Саудовской Аравии скандировали имя Месси в адрес Кришти, никого этим не удивишь
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Direct free kick
Ответ che kaif
АнриАнри в ответ услышали ирландцы
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Федя Букин
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majestic1980
Ответ che kaif
АнриАнри в ответ услышали ирландцы
Это хорошо)
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Men77
Ответ Ранальду с пивком
Я думаю французов обидеть вообще никак у них не получится , учитывая что их сборная катком проходит по любому сопернику
серьезно? очень смешно
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Rus Donskoy
Direct friik мы поможем тебе) Внутрь))
ему не помочь, он потерян))))
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