Фанаты Ирландии показали футболку Месси и кричали «Месси, Месси», «Аргентина, Аргентина» на матче с Францией. Это отсылка к финалу ЧМ-2022
Болельщики сборной Ирландии дразнили французов во время матча.
Во время матч отбора на Евро-2024 на «Парк де Пренс» ирландские фанаты развернули футболку Лионеля Месси и кричали «Месси, Месси» и «Аргентина, Аргентина».
Скандирования с трибун стадиона начали доноситься примерно на 65-й минуте, когда счет был уже 2:0 в пользу сборной Франции. Это была отсылка к финалу чемпионата мира-2022, где французы уступили Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Пришли бы ирландцы в футболках Анри и то было бы креативнее, а так обычная гопота с нулевым воображением.
Спасибо, спортс, без этого уточнения мы бы точно никак не догадались!
После того как загорелась на небосклоне спортивного мира Звезда в лице Криштиану, "кукловоды" решили уничтожить в массовом сознании модель гетеросексуального мужчины, ухоженного, следящего за собой. образ мужчины который привык добиваться всех поставленных целей. Вспоминайте все вбросы против Криштиану во время всей его карьеры.
вместо человека на которого должны равняться миллионы детей, выбрали неказистого, замкнутого, молчаливого человека. Ведь молчание им выгодно. весь путь Месси это огромная коррупция. от забитых липовых "штрафных", олимпиад, медалек, Золотых мячей. Как венец этого всего пира во время чумы - Чемпионат мира. Ему приписывают сходство с Марадоной. а по факту это просто кукла, дабы стабилизировать ситуацию в Латинской Америке. Этакий идол, для малообразованных людей. Пеонеля уже возвели в культ многие люди на нашей планете. И скоро эта говорящая голова будет диктовать своей фан-базе как нужно жить.