Болельщики сборной Ирландии дразнили французов во время матча.

Во время матч отбора на Евро-2024 на « де Пренс» ирландские фанаты развернули футболку и кричали «Месси, Месси» и « , Аргентина».

Скандирования с трибун стадиона начали доноситься примерно на 65-й минуте, когда счет был уже 2:0 в пользу сборной . Это была отсылка к финалу чемпионата мира-2022, где французы уступили Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

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