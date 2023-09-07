Мусиала не сыграет за сборную Германии из-за проблем со спиной. У «Баварии» 15-го игра с «Байером», 20-го – с «МЮ»

У Джамала Мусиалы возникли проблемы со спиной.

Полузащитник не сыграет за сборную Германии против Японии (9 сентября) и Франции (12 сентября).

Пока неизвестно, сможет ли 20-летний футболист принять участие в матчах «Баварии» против «Байера» (15 сентября) в Бундеслиге и «Манчестер Юнайтед» (20 сентября) в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 10 результативных передач за 33 игры в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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