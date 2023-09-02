Перед «Ювентусом» стоит задача попасть в топ-4 Серии А.

Такую цель перед командой поставил главный тренер .

О задаче на сезон

«Дождаться 30 декабря, чтобы иметь возможность подвести черту и посмотреть, где мы будем находиться в турнирной таблице. Цель состоит в том, чтобы попасть в первую четверку или быть рядом с ней. Мы хотим снова войти в первую четверку, как это произошло в прошлом году, и сыграть в Лиге чемпионов в следующем году».

О фаворитах на скудетто

«Обычно фаворитом является тот, кто выиграл годом ранее. У « » есть такой важный игрок, как Осимхен, который меняет баланс сил в матче. Они остаются фаворитами, тогда как « » и « » хорошо укомплектованы.

Нам нужно будет хорошо подготовиться, чтобы подойти к декабрю в наилучшем состоянии, сезон будет долгим. Я думаю, что в этом году будет нужно от 86 до 90 очков, чтобы выиграть скудетто», – сказал Аллегри.

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