Аллегри о цели «Юве» на сезон: «Хотим попасть в топ-4 и сыграть в ЛЧ. «Наполи», «Милан» и «Интер» – фавориты Серии А»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Перед «Ювентусом» стоит задача попасть в топ-4 Серии А.

Такую цель перед командой поставил главный тренер Массимилиано Аллегри

О задаче на сезон

«Дождаться 30 декабря, чтобы иметь возможность подвести черту и посмотреть, где мы будем находиться в турнирной таблице. Цель состоит в том, чтобы попасть в первую четверку или быть рядом с ней. Мы хотим снова войти в первую четверку, как это произошло в прошлом году, и сыграть в Лиге чемпионов в следующем году».

О фаворитах на скудетто

«Обычно фаворитом является тот, кто выиграл годом ранее. У «Наполи» есть такой важный игрок, как Осимхен, который меняет баланс сил в матче. Они остаются фаворитами, тогда как «Милан» и «Интер» хорошо укомплектованы.

Нам нужно будет хорошо подготовиться, чтобы подойти к декабрю в наилучшем состоянии, сезон будет долгим. Я думаю, что в этом году будет нужно от 86 до 90 очков, чтобы выиграть скудетто», – сказал Аллегри.

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35 комментариев

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Overkiller
Ответ Собиратель хаоса
Жесть. Юве, который еще недавно брал 9 скудетто из 10 и играл в финале ЛЧ, мечтает о попадании в топ-4.
Не Юве, а Аллегри )
+38
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Собиратель хаоса
Жесть. Юве, который еще недавно брал 9 скудетто из 10 и играл в финале ЛЧ, мечтает о попадании в топ-4.
+20
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+19
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vel
Пришел в клуб, с самым дорогим составом, на самую большую зарплату, с задачей выиграть Скудетто - уйдет с задачей попасть в еврокубки.

Плод работы Аллегри.
+19
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+19
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Виктор Блохин
Какие могут быть цели, когда у руля аллегрова???!!! Цель номеро уно для Юве-это ИГРА!!! Которой нет воооообще!!!! 🤬как и команды... Болонья вернула нас в реальность, после 3-0 в первым туре, которая уже до блевотни противна после возвращения этого "гения" 😡
+10
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+10
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Спартак Гордость России
Надеюсь без тебя там окажется )))
+6
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vel
Франческо Тотти: "Фаворит Скудетто - Ювентус, сильный состав, нет еврокубков."
------
Вопрос Аллегри на пресс-конференции:

На бумаге у «Юве» состав достойный четвёрки лучших.

«У нас конкурентоспособный состав, но ведь есть и наши соперники."

🤦🏼‍♂️
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Тео Эрнандес
Милан
Интер
Наполи
Ювентус

- а больше никого и нет в топ - 4
+6
-2
+4
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Сергей Петлин
Ответ CoTTo
Джованни Гарофани, Карло Пинсольо, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, Томмазо Барбьери, Федерико Гатти, Адриен Рабьо, Марли Аке, Матиас Соуле, Николо Фаджоли, Сэм Айлинг, Фабио Миретти, Энцо Барренечеа, Кайо Жорже ,Козимо Да Грака, Мойзе Кин с таким составом в РПЛ то за четверку побороться
Тебе бы состав Юве внимательнее посмотреть.
+5
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Inter93
Ответ Тео Эрнандес
Милан Интер Наполи Ювентус - а больше никого и нет в топ - 4
Сразу видно миланисто) ну вообще рано о чем-то говорить,даже кто чемпионом будет! Скудетто достоин каждый клуб серии А,даже вот являясь болельщиком Интера,немогу сказать ,что они станут чемпионами.Время покажет...
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Тео Эрнандес
Ответ Inter93
Сразу видно миланисто) ну вообще рано о чем-то говорить,даже кто чемпионом будет! Скудетто достоин каждый клуб серии А,даже вот являясь болельщиком Интера,немогу сказать ,что они станут чемпионами.Время покажет...
а я и не говорил что Милан станет чемпионом, шансы у Милана, Интера и Наполи абсолютно равные ...
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Eziiko
У нас каждый год одна и та же цель.Про трофеи никто ничего не говорит
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Dmitrii Titov
Позор... а не планы.
С Юве, конечно, вообще не соскучишься - вечные приключения, но это чудо на посту тренера за гранью мазохизма. Уволить его стоит как подписать молодого футболиста, но нет, уже третий сезон пошёл... Вот будет прикол, если с ним новый контракт подпишут ))))))))))))))))))

Напомню: "Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Пока вы не делаете этого, все остается живым в вашей памяти. Если вы оказываетесь там снова, все разрушается"
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ya_za_ac_milan
Ответ CoTTo
Джованни Гарофани, Карло Пинсольо, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, Томмазо Барбьери, Федерико Гатти, Адриен Рабьо, Марли Аке, Матиас Соуле, Николо Фаджоли, Сэм Айлинг, Фабио Миретти, Энцо Барренечеа, Кайо Жорже ,Козимо Да Грака, Мойзе Кин с таким составом в РПЛ то за четверку побороться
Конте примерно с таким составом по качеству исполнителей выиграл скудетто в 2012-ом)) Состав полон молодых и перспективных игроков, есть футболисты голодные до побед, вроде Влаховича, Кьезы. Предположу, что более сильный тренер- тот же Пиоли, Индзаги, Гасперини с таким составом по качеству игры и по набору очков были заметно лучше. С ними вопрос о попадании в топ4 не стоял бы.
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Заяцволк
По идее болельщики Милана, Интера и др. до января должны болеть за Ювентус, чтобы Аллегри не уволили в январе, может быть и клубы стратегически решат отдать Ювентусу 3 очка в очных матчах первого круга, бгг
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Alexx1981 Borzw
Юве максимум будет на 7 месте,потом вспомните👆
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Дмитрий Мороз
Вот это тренер. Топ амбиции. Если останется, в следующем сезоне будет попадание в топ-10
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Рыжий из Иванушек
Ответ Тео Эрнандес
а я и не говорил что Милан станет чемпионом, шансы у Милана, Интера и Наполи абсолютно равные ...
Ну, я бы не сказал, что шансы у Милана, Интера и Наполи абсолютно равные. Конечно, все они имеют свои сильные стороны и потенциал, но у каждой команды есть и свои слабости и вызовы, с которыми им придется столкнуться. При прошлогоднем истребовании скудетто «Интером», плюс привлечение новых игроков, они, безусловно, будут одними из главных претендентов. Милан также показал в прошлом сезоне, что может соревноваться на верхнем уровне, и, конечно, у них есть все шансы продолжить на этом пути. Наполи, в свою очередь, может приятно удивить с новыми игроками и стильной игрой. Так что интересно наблюдать, как развернется борьба между этими командами! 💪🏼😄
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Барберис
Ответ Собиратель хаоса
Жесть. Юве, который еще недавно брал 9 скудетто из 10 и играл в финале ЛЧ, мечтает о попадании в топ-4.
Не всегда же побеждать.
Времена разные бывают.
Ювентус конечно великую серию выдал, но такие вещи не часто происходят.
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Dmitry Dmitry
Ответ Animatis Art
Да вы гоните, про Аллегри! Лично я в него верю! Ведь не просто взять 6 скудетто (5 с Юве), 4 кубка, 3 суперкубка (3 с Юве) + 2 финала в Лиге Чемпионов. Сейчас состав по сути обновленный, много молодых игоков, состоявшихся суперзвезд практически нет, надо смотреть и строить команду в долгосрочной перспективе, вверх по лестнице, шагая аккуратно, усердно работать и терпение вознаградится. А взлетов и падений у Юве хватало и суперзвездами, 1999-2001 года, в составе были Ван Дер Сар, Зидан, ДельПьеро, Инзаги, Давидс, Трегезе, Анри, Конте, Дзамбротта и у руля Анчелотти! Какие Имена!! А поовалов тогда хватало. Молодеж хочет всего и сразу, так не бывает. Это я вам как болельщик Юве с 30летним стажем говорю 👌😉
Анчелотти молодой был и только набирался опыта, ДельПьеро после травмы был уже не тот,не показывал свою магию.Плюс у конкурентов были звёздные составы.
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juveforzajuve
Если цель состоит выйти в топ 4, то попадет в топ 4. Нужно брать цели намного выше..
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Dmitry Dmitry
Аллегри просто убивает Юве! его уровень Кальяри
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Сергей Петлин
Его слова про зону ЛЧ - клиника полнейшая.
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CoTTo
Джованни Гарофани, Карло Пинсольо, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, Томмазо Барбьери, Федерико Гатти, Адриен Рабьо, Марли Аке, Матиас Соуле, Николо Фаджоли, Сэм Айлинг, Фабио Миретти, Энцо Барренечеа, Кайо Жорже ,Козимо Да Грака, Мойзе Кин с таким составом в РПЛ то за четверку побороться
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Таков Путь
Ответ Собиратель хаоса
Жесть. Юве, который еще недавно брал 9 скудетто из 10 и играл в финале ЛЧ, мечтает о попадании в топ-4.
Это он скромничает же
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CoTTo
Ответ Сергей Петлин
Состав для борьбы за Скудетто нормальный. Но гений кальмабола опять обгадится
и кто же в этом состав нормальный ? опорника нормального нет кипера нет в обороне дырки! забивать не кому
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