Аллегри о цели «Юве» на сезон: «Хотим попасть в топ-4 и сыграть в ЛЧ. «Наполи», «Милан» и «Интер» – фавориты Серии А»
Перед «Ювентусом» стоит задача попасть в топ-4 Серии А.
Такую цель перед командой поставил главный тренер Массимилиано Аллегри.
О задаче на сезон
«Дождаться 30 декабря, чтобы иметь возможность подвести черту и посмотреть, где мы будем находиться в турнирной таблице. Цель состоит в том, чтобы попасть в первую четверку или быть рядом с ней. Мы хотим снова войти в первую четверку, как это произошло в прошлом году, и сыграть в Лиге чемпионов в следующем году».
О фаворитах на скудетто
«Обычно фаворитом является тот, кто выиграл годом ранее. У «Наполи» есть такой важный игрок, как Осимхен, который меняет баланс сил в матче. Они остаются фаворитами, тогда как «Милан» и «Интер» хорошо укомплектованы.
Нам нужно будет хорошо подготовиться, чтобы подойти к декабрю в наилучшем состоянии, сезон будет долгим. Я думаю, что в этом году будет нужно от 86 до 90 очков, чтобы выиграть скудетто», – сказал Аллегри.
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Плод работы Аллегри.
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Вопрос Аллегри на пресс-конференции:
На бумаге у «Юве» состав достойный четвёрки лучших.
«У нас конкурентоспособный состав, но ведь есть и наши соперники."
🤦🏼♂️
Интер
Наполи
Ювентус
- а больше никого и нет в топ - 4
С Юве, конечно, вообще не соскучишься - вечные приключения, но это чудо на посту тренера за гранью мазохизма. Уволить его стоит как подписать молодого футболиста, но нет, уже третий сезон пошёл... Вот будет прикол, если с ним новый контракт подпишут ))))))))))))))))))
Напомню: "Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Пока вы не делаете этого, все остается живым в вашей памяти. Если вы оказываетесь там снова, все разрушается"
Времена разные бывают.
Ювентус конечно великую серию выдал, но такие вещи не часто происходят.