«В Грозном можно провести финал ЛЧ. Он не уступает другим местам мира». Защитник «Ахмата» Богосовац о городе

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ахмат Мирослав Богосовац Футбол

Мирослав Богосовац считает, что в Грозном можно провести финал Лиги чемпионов.

«Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира.

Для Чечни и всех будет хорошо, если в будущем такое случится», – сказал защитник «Ахмата». 

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85 комментариев

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jepp ebriloff
И межпланетный шахматный конгресс!
+152
-3
+149
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Vlad33
Финал лиги моджахедов дон,эрондондон
+107
-9
+98
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Антимосковский
а за организацию заплатит, как обычно, лично Аллах
+81
-17
+64
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savik-A.M.
так и представляю , финал лиги чемпионов и перед матчем сообщения " в шортах в конце мая не ходить , с женами за ручки не браться "
+44
-4
+40
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Я всех их сделал
Условный Данни Маккели не засчитывает в финале гол условного Холанда и тут же на весь стадион разносится "Судья продажная, казёл ты!!!", это было бы эпично. Ну а потом окажется что кто-то игроков был избит в подтрибунке после матча неизвестными, а на церемонии награждения Дон всея Чечни будет по-свойски брататься со всеми игроками, раздавать им квартиры в Грозный-Сити, а потом даст очередь из калаша в воздух с криками "Ахмат сила!"
+38
-2
+36
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utsh44psmr
ЛЧ - Лига Чечни
+28
-2
+26
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savik-A.M.
Ответ GC oK
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"цЫвелезованный" - что , серьезно ? хоть бы не позорился , уже давно сам телефон ошибки исправляет , а у тебя видимо до сих пор кнопочный
+22
-6
+16
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Нико Кор
Что за диагноз у этого человека?
+16
-1
+15
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DanielCarvalho
Лига чемпионов продажная козел ты
+15
0
+15
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Nikita Ufimtsev
Ответ Vlad
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В шортах в футбол играют тоже по его воле
И в джакузи с мужиками тоже по его воле лежат?
+13
0
+13
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Большое сердце Неймара
Ответ Vlad
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по какой воле? чушь не неси. надо науку строить, а они мечети. мракобесие в современном мире
+11
0
+11
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poggrugrugr
Только если не в шортах:)
+10
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IS
Конечно можно, скоро проведут! Спорт в России вне политики, все хорошо, хоккейный цска не даст соврать
+12
-3
+9
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Жбаныч
Ответ jepp ebriloff
И межпланетный шахматный конгресс!
А как же Нью-Васюки?))
+12
-3
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Сергей48
Фантазёр ты меня называла!😂
+10
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Такие дела
Ответ GC oK
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Катар сам зарабатывает деньги на ЧМ. А Дон-Дон?
+7
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pelod
а еще можно и трамвай из хлеба сделать и пустить на линию. Всяко более вероятно.
+8
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Alex Sarus
Новый гелик этому умнику
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samarskij-kuzmich
Приезжают болельщики из Европы в Грозный. Эээ, зачем в шортах ходишь тут, эээ? Эээ, девушка, зачем так одета (топик и мини). Эээ, зачем пиво спрашиваешь, зачем с собой привёз, зачем пьёшь, эээ? Эээ, нельзя около мечети фоткаться. И ещё много чего зачем. Комфорт, романтика.
+8
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Газонокосильщик Хави
Так и представил как иностранцы офигивкют, что первое условие которое они должны выполнить это надеть штаны вместо шорт
+4
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Игорь М.
Ответ Vlad33
Финал лиги моджахедов дон,эрондондон
та ран дон дон дон
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Антимосковский
Ответ Vlad
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а если я напишу, что аллаха нет, это тоже он мне позволил?) тогда за что меня толпа ослолюбов может расчленить в условной чечне после таких слов? они сомневаются в всесильности аллаха?
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Beloded2007
Только, дон, с, дон, матери, дон, санкции, дон, снимите, дон
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Милдронат Бромантанов
Да что уж там, давайте сразу межгалактический матч, по типу, как в фильме "Космический джем", свой Джордан у нас есть, если что.
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urloff
Дайте ему гражданство, клюшку и отправьте в КХЛ играть!
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