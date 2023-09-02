«В Грозном можно провести финал ЛЧ. Он не уступает другим местам мира». Защитник «Ахмата» Богосовац о городе
Мирослав Богосовац считает, что в Грозном можно провести финал Лиги чемпионов.
«Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира.
Для Чечни и всех будет хорошо, если в будущем такое случится», – сказал защитник «Ахмата».
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И в джакузи с мужиками тоже по его воле лежат?