ПСВ арендовал Белла-Кочапа, интересовавшего «Баварию», и расторг контракт с Эль-Гази

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ трансферы Саутгемптон чемпионшип Анвар Эль-Гази Армель Белла-Кочап Футбол

Армель Белла-Кочап вместо «Баварии» или «Боруссии» перешел в ПСВ.

Нидерландцы объявили о том, что арендовали защитника «Саутгемптона» на один сезон.

В прошлом сезоне 21-летний футболист провел в АПЛ 24 игры и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также ПСВ сообщил, что по соглашению сторон расторг контракт с полузащитником Анваром Эль-Гази, присоединившимся к команде год назад. В Эредивизи-2022/23 на счету футболиста 23 игры и 8 голов. Детально его показатели можно изучить тут.

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5 комментариев

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Мадридито
Неожиданно!
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Roman
Эль-Гази перспективный был одно время
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Трент Резнор
Потенциал у парня огромный, ПСВ прекрасный вариант
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laudrup
Центральный защитник ПСВ очень нужен, а то опорника используют на этой позиции . Что касается Эль Гази, скорее всего ушёл из-за конфликта с тренером. Играет мало, на его позиции есть более сильные варианты. Хотя, в прошлом сезоне он несколько важных голов забил.
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Akille Varzi
Интересно, что ПСВ договорился о продаже Йохана Бакайоко в Брентфорд за +25М евро и даже уже купил Ирвинга Лосано у Наполи на его позицию, но сам 20-летний бельгийский вингер не стал подписывать личный контракт и заявил, что хочет остаться в Эйндховене.
Отказался уходить в аренду и правый защитник Шуранди Самбо, которому сложно будет попасть в стартовый состав.
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