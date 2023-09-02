ПСВ арендовал Белла-Кочапа, интересовавшего «Баварию», и расторг контракт с Эль-Гази
Армель Белла-Кочап вместо «Баварии» или «Боруссии» перешел в ПСВ.
Нидерландцы объявили о том, что арендовали защитника «Саутгемптона» на один сезон.
В прошлом сезоне 21-летний футболист провел в АПЛ 24 игры и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также ПСВ сообщил, что по соглашению сторон расторг контракт с полузащитником Анваром Эль-Гази, присоединившимся к команде год назад. В Эредивизи-2022/23 на счету футболиста 23 игры и 8 голов. Детально его показатели можно изучить тут.
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Отказался уходить в аренду и правый защитник Шуранди Самбо, которому сложно будет попасть в стартовый состав.