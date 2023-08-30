«Галатасарай» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2020-го. «Брага» и «Янг Бойз» также прошли квалификацию

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«Галатасарай» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Турецкий клуб выступит на этой стадии впервые с сезона-2019/20.

«Брага» и «Янг Бойз» также пробились через квалификацию.

«Галатасарай» в двухматчевом противостоянии был сильнее «Мольде» (3:2, 2:1), «Брага» прошла «Панатинаикос» (2:1, 1:0), а «Янг Бойз» преодолел сопротивление «Маккаби» из Хайфы (0:0, 3:0).

Таким образом, «Мольде», «Панатинаикос» и «Маккаби» попадут в групповой этап Лиги Европы

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5 комментариев

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iPatrick
В будущем комментаторы "спортса" будут рассказывать своим внукам, что когда-то в ЛЧ играли и российские клубы! Прям живьем бегали рядом с людьми по ту сторону "большой стены"...
Но внуки будут недоверчиво закатывать глаза и направляться в сторону аптечки за очередной порцией таблеток 😏
+15
-2
+13
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Filipp Gorski
Вау! давненько Браги в ЛЧ не было
Будет интересно глянуть на них
+3
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+3
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CIONTRO
норм
+1
0
+1
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BarCa
Интересный стадион у Браги.
0
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0
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