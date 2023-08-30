«Галатасарай» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2020-го. «Брага» и «Янг Бойз» также прошли квалификацию

«Галатасарай» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Турецкий клуб выступит на этой стадии впервые с сезона-2019/20.

«Брага» и «Янг Бойз» также пробились через квалификацию.

« » в двухматчевом противостоянии был сильнее «Мольде» (3:2, 2:1), « » прошла «Панатинаикос» (2:1, 1:0), а « » преодолел сопротивление «Маккаби» из (0:0, 3:0).

Таким образом, «Мольде», «Панатинаикос» и «Маккаби» попадут в групповой этап .

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