«Галатасарай» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2020-го. «Брага» и «Янг Бойз» также прошли квалификацию
«Галатасарай» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Турецкий клуб выступит на этой стадии впервые с сезона-2019/20.
«Брага» и «Янг Бойз» также пробились через квалификацию.
«Галатасарай» в двухматчевом противостоянии был сильнее «Мольде» (3:2, 2:1), «Брага» прошла «Панатинаикос» (2:1, 1:0), а «Янг Бойз» преодолел сопротивление «Маккаби» из Хайфы (0:0, 3:0).
Таким образом, «Мольде», «Панатинаикос» и «Маккаби» попадут в групповой этап Лиги Европы.
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