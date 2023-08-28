Где смотреть Рома – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 1 сентября
В пятницу, 1 сентября, сыграют Рома и Милан в 3 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рома – Милан
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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