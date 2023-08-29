Маурисио Почеттино: «Хочу выиграть с «Челси» АПЛ, Кубок лиги и Кубок Англии»

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино заявил о желании выиграть все возможные трофеи с «Челси».

– Имеет ли Кубок лиги значение для «Челси» на фоне отсутствия еврокубков?

– Все соревнования важны для «Челси». В данный момент обстоятельства складываются не лучшим образом, поскольку у нас много травм.

– В «Тоттенхэме» вы говорили, что вас будут оценивать по победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов...

– Я не собираюсь повторять эту ошибку, потому что она будет преследовать меня всю мою жизнь!

Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу. Посмотрим, что будет потом. В «Тоттенхэме» я никогда не говорил, что предпочитаю побеждать... По-моему, – сказал тренер «Челси».

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25 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Ответ Антон Фалафель
Смешно звучит из уст такого ментального лузера.
А в чем лузерство? Он впервые попал в топ клуб.
ПСЖ - это скорее лакшери клуб. Вот и глянем, чего он добьется с Челси.
Вывезти Тоттенхэм в финал ЛЧ круче любого трофея. Не считая того, что он открыл миру много звезд.
+11
-4
+7
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Антон Фалафель
Смешно звучит из уст такого ментального лузера.
+17
-11
+6
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Muhammad Nazaraliev
было бы удивительно, если бы не хотел
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Урматбек Абжалов
Ответ Профессор из Кобхэма
А в чем лузерство? Он впервые попал в топ клуб. ПСЖ - это скорее лакшери клуб. Вот и глянем, чего он добьется с Челси. Вывезти Тоттенхэм в финал ЛЧ круче любого трофея. Не считая того, что он открыл миру много звезд.
Скорее он скатился из топ-клуба в середняк из Лондона
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Глиномес
Да да, да да ….
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Potomok Budulaya
удачи Почу
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headmaster
Логично. У Поча не такая богатая на трофеи карьера, чтобы сливать кубки
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Кокич
х/ф "Морозко" (1964 г.) :
https://www.youtube.com/watch?v=jKdhkx5ywbk
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Северный болельщик
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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llolishe
Сразу Почу надо узнать кто играет в его команде
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6tspey7tb5
А я хочу самолёт.
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