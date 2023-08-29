Маурисио Почеттино: «Хочу выиграть с «Челси» АПЛ, Кубок лиги и Кубок Англии»

Маурисио Почеттино заявил о желании выиграть все возможные трофеи с «Челси».

– Имеет ли Кубок лиги значение для «Челси» на фоне отсутствия еврокубков?

– Все соревнования важны для «Челси». В данный момент обстоятельства складываются не лучшим образом, поскольку у нас много травм.

– В «Тоттенхэме» вы говорили, что вас будут оценивать по победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов...

– Я не собираюсь повторять эту ошибку, потому что она будет преследовать меня всю мою жизнь!

Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу. Посмотрим, что будет потом. В «Тоттенхэме» я никогда не говорил, что предпочитаю побеждать... По-моему, – сказал тренер «Челси».

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