Ассоциация судей Италии признала, что «Болонья» должна была бить пенальти в матче с «Юве». Арбитра Ди Белло могут отстранить на 1-2 тура

Ассоциация судей Италии считает, что «Болонью» лишили пенальти в игре с «Юве».

В матче 2-го тура Серии А команды сыграли вничью (1:1).

На 71-й минуте вратарь « » Маттиа Перин парировал удар Джошуа Зиркзее, после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать. Арбитр Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.

Ассоциация судей Италии признала, что « » должна была получить право на исполнение 11-метрового в этом эпизоде.

Не исключено, что Ди Белло и двух арбитров ВАР отстранят на один-два тура.

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