Ассоциация судей Италии признала, что «Болонья» должна была бить пенальти в матче с «Юве». Арбитра Ди Белло могут отстранить на 1-2 тура

Теги Ювентус серия А Италия дисквалификации судьи Болонья Марко Ди Белло Футбол

Ассоциация судей Италии считает, что «Болонью» лишили пенальти в игре с «Юве».

В матче 2-го тура Серии А команды сыграли вничью (1:1).

На 71-й минуте вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин парировал удар Джошуа Зиркзее, после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать. Арбитр Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.

Ассоциация судей Италии признала, что «Болонья» должна была получить право на исполнение 11-метрового в этом эпизоде.

Не исключено, что Ди Белло и двух арбитров ВАР отстранят на один-два тура.

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23 комментария

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alexmixer9
1-2 тура за украденную победу как то мало
+17
-1
+16
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Ilia Tikhonov
Цирк похлеще РПЛ
+17
-1
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dr. cage
Юве.. Юве никогда не меняется..
+17
-3
+14
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dm2244
Да там и без ВАР было видно нарушение, не просто пенальти а ещё и красную нужно было показывать...
+5
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Мужанов Дмитрий Александрович
Пенальти и красная должна быть. Но в Италии как обычно большая часть судей на окладе у Ювентуса.
+6
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BZB
Юве, ты опять?
+4
-1
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Алексей Игоревич
Позабавила лента новостей: Аньелли сократили дисквалификацию и в этот же момент Ювентус вляпался в судейский скандал
+4
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azikevich
АПЛ запустила челлендж

забаеили арбитра, не назначившего пенку в ворота МЮ
следом, хотя инцидент прошел раньше, забанили судью матча Хетафе-Барса
теперь вот Сериал
+2
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Отец Абду
Ещё не сентябрь, а в топ лигах + РПЛ столько судейских ошибок...
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John Gotti
Сослать рубе в серию Б!
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Трент Резнор
1-2 тура для этого клоуна мало.
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TiNO
Пусть вернут деньги тем, кто ставил на пенальти в матче))
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alessandroma
Болонье это очков упущенных не вернёт
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markus_9986@mail.ru
Ошибаются все в этом нет вопросов , но 5 человек у вас получают Зп и смотрят в монитор , что бы смотреть спорные эпизоды в том числе с назначением пенальти . Зачем ?? А то что все накинулись на ювентус , даже жаль клуб. У них реально темная полоса и это по ходу на долго .
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alexmixer9
Ответ Ilia Tikhonov
Цирк похлеще РПЛ
Ощущение что судьи всех лиг соревнуются между собой в этом сезоне, что не тур то цирк везде
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cdsocer
Ювентус умеет работать с судьями) Еще не раз такое увидим)
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Максим Максимов
Только никто не замечает момент , когда было нарушение в штрафной на Кьезе , там тоже 100 процентный пенальти не был назначен
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Ivchev
Ответ alexmixer9
1-2 тура за украденную победу как то мало
Вот именно. И проблема ведь не только в том, что победа украдена, бывает так, но когда ошибка менее очевидная, и за ошибки 1-2 матча наверное достаточно.
Но здесь же вопиющий случай на самом дела, с вертолёта видно сто чистый фол, даже мысли нет у защитника в мяч сыграть, исключительно цель снести нападающего.
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d.xoxlov
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Пенальти и красная должна быть. Но в Италии как обычно большая часть судей на окладе у Ювентуса.
Последний такой "как обычный" раз до этого назовите пожалуйста.
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