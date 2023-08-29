Ассоциация судей Италии признала, что «Болонья» должна была бить пенальти в матче с «Юве». Арбитра Ди Белло могут отстранить на 1-2 тура
Ассоциация судей Италии считает, что «Болонью» лишили пенальти в игре с «Юве».
В матче 2-го тура Серии А команды сыграли вничью (1:1).
На 71-й минуте вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин парировал удар Джошуа Зиркзее, после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать. Арбитр Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.
Ассоциация судей Италии признала, что «Болонья» должна была получить право на исполнение 11-метрового в этом эпизоде.
Не исключено, что Ди Белло и двух арбитров ВАР отстранят на один-два тура.
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Но здесь же вопиющий случай на самом дела, с вертолёта видно сто чистый фол, даже мысли нет у защитника в мяч сыграть, исключительно цель снести нападающего.